Британська розвідка: росія почала застосовувати в Україні модернізовану версію ракет Х-101

росія почала виробляти та застосовувати в Україні модернізовану версію ракет Х-101 – вона має подвійну бойову частину й, відповідно, завдає більшої шкоди. Про це йдеться у зведенні британської розвідки й матеріалі Defense Express.
Встановлення другої бойової частини зменшує дальність польоту Х-101 (західна назва – AS-23 "Kodiak"), але її з лишком вистачає для ударів по Україні.
Додаткова боєголовка призначена для збільшення осколкового ураження цілі. Цілком імовірно, що це робить ракету більш ефективною для ураження незахищених цілей, припускають у британській розвідці.
Defense Express вказує, що такі ракети почали використовуватися росією з кінця березня.
Щонайменше одну з них вдалося збити під час відбиття ракетної атаки 8 травня.
Серійний номер на цій крилатій ракеті вказує, що вона була виготовлена вже в другому кварталі 2024 року, тобто цю Х-101 росіяни для удару по Україні взяли буквально з конвеєра.
На додачу до стандартної бойової частини масою 450 кілограмів там також стояла і додаткова БЧ масою 350 кілограмів, загалом 800 кілограмів. Видання стверджує, що росіяни змогли поставити на Х-101 другу БЧ внаслідок зменшення розміру паливного бака та зниження показника дальності польоту орієнтовно від 5500 км до 2250 км.
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