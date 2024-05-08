Високопоставлених співробітників УДО затримали за підозрою в держраді, - ЗМІ

СБУ затримала високопоставленого співробітника Управління держохорони за підозрою в держзраді. Про це Українським Новинам повідомили джерела в правоохоронних органах.

Учора СБУ за підозрою в держзраді затримала начальника одного з департаментів Управління держохорони полковника Андрія Гука.

Гука підозрюють у збиранні та передачі секретної інформації щодо осіб, які охороняються (зокрема й щодо президента), іноземним спецслужбам.

Також затримано ще одного співробітника УДО, якого звинувачують у підтримці Гука.

За даними джерел, Гук вважається людиною начальника УДО Сергія Рудя. Разом вони навчалися в прикордонній академії та були дуже близькими.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ викрила агентів фсб рф, які готували вбивство Зеленського та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави. До складу мережі, діяльність якої фсб керувала з москви, входили двоє полковників УДО, які "зливали" секретну інформацію рф.

Для замахів планувалося використовувати комбінацію атак дронами та ракетні удари по об'єктах, де мали перебувати українські високопосадовці.