США: рф розробляє протисупутниковий ядерний пристрій для застосування у космосі

російська федерація розробляє протисупутниковий ядерний пристрій для застосування у космосі.

Він становитиме загрозу для усіх супутників усіх країн та компаній світу, заявив представник Пентагону, помічник міністра оборони США з питань космічної політики Джон Пламб у ході слухань на підкомітеті з питань збройних сил Палати представників Конгресу, пише NBC News.

"росія упродовж певного часу розробляє протисупутниковий ядерний пристрій, який у разі застосування виведе з ладу не лише військові супутники у навколоземній орбіті, а й цивільні та комерційні. Якщо рф застосує цю ядерну зброю - низька навколоземна орбіта стане непридатною для використання щонайменше упродовж року. Концепція, яка нас турбує, полягає в тому, що росія розвивається", - сказав він.

За оцінками Пентагону, загроза зараз не є неминучою, однак оборонне відомство США стурбоване цією програмою.

"росія доведе розпочате до кінця і застосує таку зброю у космосі. Низька навколоземна орбіта - найпоширеніша орбіта для супутників - стане непридатною для використання, можливо, до року через випромінювання від ядерного вибуху. Водночас приблизна оцінка застерігає про те, що супутники, які не захищені від ядерної детонації в космосі, якими є більшість супутників, можуть бути пошкоджені та постраждати, а деякі з них будуть піддані негайному вибуху", - зазначив Пламб.

Відтак наслідки агресії рф у космосі без перебільшення відчує увесь світ. Ядерний вибух у космосі матиме руйнівні наслідки для багатьох.

"Зброя, яку розробляє рф, може становити загрозу для всіх супутників, якими керують країни та компанії по всьому світу, а також для життєво важливих комунікаційних, наукових, метеорологічних, сільськогосподарських, комерційних служб і служб національної безпеки. Ми вважаємо, що будь-хто безвідповідально навіть думає про розгортання або використання ядерного пристрою в космосі", - заявив днями у Конгресі міністр оборони США.