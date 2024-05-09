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Випускникам шкіл нагадали, як буде проходити НМТ цього року

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Попри масштабну війну, українські школярі продовжують вдосконалювати свої знання та складати випускні іспити. Цього року формат іспиту дещо зміниться, а також збільшиться кількість обов’язкових предметів.

Про це написали на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

ЗНО в Україні

ЗНО скасували через повномасштабне вторгнення.

Цей формат передбачає, що кожному предмету призначається дата іспиту, що було б неможливо організувати під час війни. Тому замість ЗНО було введено кілька іспитів, які проводяться в один день. Також ДПА не буде відбуватися в 9-х класів.

НМТ цього року

НМТ 2024 проводитиме в новому форматі. Наприклад, збільшиться кількість предметів: історія України стане обов'язковим предметом для вступу до ВНЗ.

Таким чином, у НМТ 2024 сумарно буде 4 предмети: 3 обов'язкових і 1 на вибір. Обов'язковими предметами будуть українська мова (без літератури), математика та історія України. Четвертий предмет - на вибір учня: українська література, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, географія, фізика або хімія.

Скільки триватиме НМТ 2024

Сумарно НМТ 2024 триватиме 240 хвилин: планується два блоки по 120 хвилин, між якими буде перерва. На кожен предмет виділяється по 60 хвилин.

Повітряна тривога

Якщо повітряна тривога виникає під час НМТ, процес перевірки буде перервано. Випускників просять залишатися на місці до закінчення попередження та продовжити іспит після зняття попередження. Якщо тривога триває понад 2,5 години, іспит може бути перенесений на додаткову сесію.

Якщо ви не можете взяти участь у мультитесті через повітряну тривогу, це буде вважатися поважною причиною. Таким абітурієнтам необхідно зареєструватися на додаткові сесії.

УЦОЯО, НМТ
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