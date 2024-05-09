Радіо Свобода: Посли країн ЄС погодили надання Україні доходів від заморожених активів росії

Посли країн-членів Європейського союзу погодили надання Україні доходів від заморожених активів росії.
Про це повідомив європейський оглядач "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Білий дим! Посли ЄС погодили останній крок — направлення заарештованих надприбутків від активів рф, які заморожені в ЄС, Україні", — написав Йозвяк у соціальній мережі X (раніше Twitter).
Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну низка західних країн заарештувала російські активи.
Йдеться про активи на загальну суму приблизно 300 млрд доларів. Більша частина цих активів знаходиться в країнах Європейського союзу.
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