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Радіо Свобода: Посли країн ЄС погодили надання Україні доходів від заморожених активів росії

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Посли країн-членів Європейського союзу погодили надання Україні доходів від заморожених активів росії.

Про це повідомив європейський оглядач "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Білий дим! Посли ЄС погодили останній крок — направлення заарештованих надприбутків від активів рф, які заморожені в ЄС, Україні", — написав Йозвяк у соціальній мережі X (раніше Twitter).

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну низка західних країн заарештувала російські активи.

Йдеться про активи на загальну суму приблизно 300 млрд доларів. Більша частина цих активів знаходиться в країнах Європейського союзу.

Йозвяк
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