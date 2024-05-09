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Остін підтвердив, що США ухвалили рішення призупинити допомогу Ізраїлю

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Очільник Пентагону Ллойд Остін підтвердив, що Сполучені Штати ухвалили рішення призупинити постачання боєприпасів великої потужності до Ізраїлю в контексті його планів здійснити наступ у місті Рафах на півдні сектору Гази.

Про це Остін сказав на слуханнях у комітеті Сенату з питань асигнувань 8 травня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Голова Міноборони США зазначив, що адміністрація Джо Байдена від самого початку виступала проти операції Ізраїлю в Рафаху, "не враховуючи і не захищаючи цивільне населення, яке перебуває в цьому районі бойових дій".

"І знову ж таки, оцінивши ситуацію, ми призупинили постачання однієї партії боєприпасів великої потужності. Ми ще не ухвалити остаточного рішення щодо того, як діяти далі з цією партією", – додав Остін.

ЗМІ з посиланням на американських посадовців повідомляли, що поставка зброї, про яку йдеться, містить 1800 бомб вагою 907 кілограмів і 1700 бомб вагою 227 кілограмів.

У понеділок ізраїльські військові наказали десяткам тисяч мирних жителів почати евакуацію з прилеглих східних частин міста Рафах перед, як вони зазначили, "обмеженою операцією" з ліквідації бойовиків ХАМАС.

Президент США Джо Байден перебуває під усе більшим тиском з боку однопартійців із Демократичної партії та американців, які вважають, що Ізраїль порушує гуманітарне право в Газі та вбиває цивільне населення, зокрема й американською зброєю.

Минулого місяця Байден назвав помилкою підхід Нетаньягу до операції у секторі Гази та закликав до перемир’я.

Пентагон, Остін, Ізраїль
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