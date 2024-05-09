Фракція "Слуга народу" вирішила розділити Мінрозвитку громад на два відомства

"Слуги народу" на засіданні фракції вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України на два відомства. Про це УНН повідомило поінформоване джерело.
Як повідомив співрозмовник УНН, фракція "Слуга народу" під час засідання вирішила розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Таким чином в Україні з'явиться два окремі відомства - одне буде займатись питаннями інфраструктури, а інше - розвитком громад та територій.
Нагадаємо, у грудні 2022 року Кабмін об'єднав Міністерство інфраструктури та Міністерство розвитку громад та територій.
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