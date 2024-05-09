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У Раді розглядають дві моделі можливого економічного бронювання працівників від мобілізації

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Наразі у Верховній Раді розглядаються дві моделі можливого економічного бронювання працівників від мобілізації та військової служби.

Про це на брифінгу в парламенті повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу», член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія, передає кореспондент Укрінформу.

«Щодо економічного бронювання – наразі є дві моделі. Вони в дискусії. Є дискусія навколо цих тем», - зазначив він.

За його словами, комітет з питань нацбезпеки вивчав досвід країн світу з цього питання, але «яке рішення не обери – є багато людей, які за таку ініціативу, є багато людей, які проти».

Арахамія пояснив, що перша з існуючих наразі моделей передбачає, що податки з зарплати військовозобов’язаного мають складати від 35 тисяч гривень, аби цієї суми вистачало на утримання одного українського бійця.

Водночас інший варіант передбачає «коли у вас є квота, безвідносно до якої ви від індустрії працюєте».

Голова парламентської фракції зазначив, що відповідно до цієї моделі підприємство може забронювати до 10% осіб.

«Умовно кажучи, у вас є 10% людей, яких можете забронювати. Хто це буде – керівник вирішує самостійно. За кожного з цих людей сплачується сума, що прирівнюється до мінімальної зарплати бійця щомісяця – 20 тисяч гривень. Тобто 20 тисяч гривень за кожну заброньовану особу сплачується щомісяця. Це окремо від податків», – пояснив політик.

На його думку «у дискусіях все одно з’явиться якась модель, яка викликатиме найменше обурення».

мобілізація, Арахамія
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