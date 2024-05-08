У ТЦК та СП нагадали українцям за поширення якої інформації вони можуть отримати до 8 років позбавлення волі

У ТЦК та СП пояснили, що за поширення інформації про місце знаходження, пересування військовослужбовців ТЦК, передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницького обласного ТЦК та СП.

"До уваги громадськості, ЗМІ, коментаторів, блогерів та експертів. Поширення інформації в соціальних мережах інтернет, спільнотах месенджерів, щодо місця перебування, пересування військовослужбовців ТЦК Хмельницької області під час виконання ними заходів оповіщення військовозобов’язаних громадян - призводить до розкриття форм та методів виконання завдання з призиву на військову службу для захисту України", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що це також призводить до підриву авторитету Збройних сил України у суспільстві.

"Крім того, такі діяння містять ознаки складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період), які виражаються у втручанні в цю діяльність, створенні перешкод, перепон, спрямованих на недопущення, припинення чи заборону проведення окремих дій підрозділами ЗСУ та іншими військовими формуваннями, прийняття тактичних чи стратегічних рішень керівництвом чи особовим складом зазначених підрозділів задля ускладнення або унеможливлення здійснення законної діяльності ЗСУ та іншими військовими формуваннями або істотному зниженні її ефективності, за що передбачена відповідальність у виді позбавлення волі від 5 (п’яти) до 8 (восьми) років”, - наголосили у пресслужбі.