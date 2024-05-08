Слободян: Підвищення тарифів на електроенергію може відбутися вже у 2024 році

Підвищення тарифів на електроенергію може відбутися вже у 2024 році, оскільки необхідний великий фінансовий ресурс для відновлення пошкоджених російськими обстрілами об’єктів електроенергетики.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян, передає Державна інспекція енергетичного нагляду України.

“Ймовірно, доведеться усе ж таки розглянути можливість залучення внутрішніх резервів – переглянути тариф на електроенергію. Нещодавно НБУ прогнозував поступове підвищення тарифу протягом наступних років. Оскільки потрібен дійсно великий фінансовий ресурс для відновлення об’єктів електроенергетики, перший етап такого підвищення, можливо, доцільно зробити вже цьогоріч”, - заявив Слободян.

За попередніми розрахунками, за останні півтора місяця збитки, завдані українській енергетиці, перевищили 1 мільярд доларів. Зазначається, що перекрити їх лише чинним тарифом на електроенергію та наявною міжнародною допомогою неможливо. Тож, за словами голова Держенергонагляду, триває пошук шляхів розв’язання ситуації.