Фінляндія: росія прагне нашкодити європейським країнам

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо висловив стурбованість діями росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Про діяльність рф йшлося на зустрічі Орпо з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені.

Зокрема, прем’єри обох країн заявили, що вкрай стривожені заявами рф про можливі атаки на європейські території.

"росія прагне нашкодити європейським країнам усіма можливими способами", – зазначив Орпо.

Крім того, Фредеріксен і Орпо високо оцінили двосторонні відносини двох країн.

За словами Фредеріксен, членство Фінляндії в НАТО відкриває нові можливості для співпраці.