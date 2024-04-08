The Economist: росія вирішила перетворити Харків на “сіру зону”, непридатну для життя людей

росія активізувала бомбардування Харкова в грудні 2023 року, приблизно коли у ЗМІ почали писати про проблеми з виділенням Україні нової американської військової допомоги.

Відтоді по Харкову росія випустила більше балістичних ракет, ніж будь-коли з початку війни. Також окупанти почали частіше атакувати ударними безпілотниками, пише видання The Economist.

22 березня внаслідок масованої атаки на місто було знищено ТЕЦ-5 – найбільшу ТЕЦ у Харківській області. А 27 березня 2024 року росіяни вперше атакували Харків запущеною з літака планерною бомбою, яка здатна долати десятки кілометрів. Далі пішло більше атак планерними бомбами, ракетами та безпілотниками – жертвами стали щонайменше 16 людей і ще 50 дістали поранень.

росія також почала тактику “подвійного удару” (повторні удари по тій самій позиції). Ці удари спрямовані на співробітників служб швидкого реагування – пожежників, медиків, поліцію.

Як зазначає The Economist із посиланням на джерела, у військових колах у Києві припускають, що росія вирішила перетворити місто на “сіру зону”, непридатну для життя людей.

Але мер Харкова Ігор Терехов рішуче відкидає цю гіпотезу. За його словами, місто не має наміру здаватися. За його словами, на початку війни ситуація була ще гіршою, тоді з майже 2 млн населення залишилося тільки 300 тисяч.

«Люди не хочуть їхати, тому що вони вже їхали, а потім поверталися. Вони вже достатньо намучилися», – каже Терехов.

The Economist зазначає, що багато проблем міста можна було б вирішити, якби Захід передав потужні сучасні системи ППО або літаки F-16, які б відтіснили російські винищувачі, які несуть нові бомби. The Economist стверджує, що росія знищила деякі з поставлених Заходом ЗРК Patriot.

Багато експертів кажуть, що росія готується до масштабного літнього наступу. Українське джерело, знайоме з даними розвідки, повідомило, що наразі російський Генштаб готує шість дивізій (близько 120 000 військовослужбовців) у Східному Сибіру. А президент Володимир Зеленський раніше заявив, що в червні росія мобілізує ще 300 тис. осіб.

російські пропагандистські ЗМІ активно поширюють інформацію, що Харків може стати одним із кількох ймовірних напрямків для наступу окупантів.

Це може бути інформаційною кампанією кремля, спрямованою на залякування жителів Харкова та області. У березні диктатор володимир путін говорив про створення так званої санітарної зони на кордоні з Україною. Але українські експерти кажуть, що “санітарна зона” може бути тільки на території рф.

Військова операція із захоплення Харкова стане для росії просто непосильною. Окупанти вже намагалися це зробити 2022 року, коли місто було в рази гірше захищене, і зазнали грандіозної невдачі.

Для взяття міста потрібно прорвати українську оборону й оточити Харків, встановити перевагу в повітрі й зайти в місто.

«Є велика ймовірність, що нічого з цього їм не вдасться», – заявив колишній міністр оборони Андрій Загороднюк.

Командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський вважає, що росіяни не зможуть взяти Харків, але знищити його – можливо, перетворити на щось на кшталт Алеппо.

Але попри обстріли, брак електроенергії та інші негаразди, міське життя харків’ян триває. Сім’ї гуляють у центральному парку міста, діти грають у футбол, у Харкові почали будувати школи під землею.