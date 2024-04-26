Юристи розповіли, чи законна повістка у поштовій скриньці

18 травня 2024 року набуває чинності новий закон про мобілізацію № 10449. Документ передбачає зміни, серед яких – порядок вручення повістки та нового документа — вимоги.

Проте, як повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повістки військовозобов’язані громадяни отримуватимуть, як і раніше, під розпис.

Юристи Безоплатної правової допомоги та Асоціації правників України розповіли Фактам ICTV, що повістку може отримати будь-який чоловік віком від 18 до 60 років. Станом на зараз законодавство чітко не регулює вручення повісток.

«Є в цьому законопроєкті норми, але вони стосуються якраз особистого вручення повістки: що військовослужбовець під час цього має представитися, показати своє посвідчення, зафіксувати вручення повістки на бодикамеру. Також у документі є визначення, що таке повістка, які є її форми, тобто що саме у ній повинно значитися, які реквізити та дані. Проте нічого не сказано стосовно можливості відправлення повісток поштою або іншим дистанційним способом», – пояснює юрист-волонтер гарячої лінії Асоціації правників України з питань, пов’язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом, адвокат АО ЮК АРЕС Євгеній Промський.

Немає положень у законопроєкті і щодо того, де саме можна або не можна отримати повістку. Тому працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) можуть вручити її особисто в руки у будь-якому місці.

Вручити повістку на виклик до ТЦК має змогу й представник місцевого органу самоврядування, керівник підприємства чи організації, де працює чоловік призовного віку, або ж управителі багатоквартирних будинків.

«Якщо брати ситуацію до ухвалення закону, то повістка у поштовій скринці не вважалася належним врученням повістки, було лише особисте вручення. Фактично після набуття чинності нового документа про мобілізацію це питання так само залишилось неврегулюваним. Змін не відбулось. Тому станом на зараз вручення повістки таким способом буде незаконним. Але теоретично можуть бути внесені зміни до підзаконних нормативно-правових актів, а саме ухвалені постанови Кабміну про порядок мобілізації, і там це може вже бути більш детально розписано», – додає Євгеній Промський.

Тож представники ТЦК мають вручати повістки людям особисто в руки, втім, якщо чоловіка не застали вдома, повістку можуть залишити у поштовій скриньці, ніяких порушень в цьому немає. Однак і належним врученням повістки це не є.

«Жодних негативних наслідків, якщо повістка кинута в скриньку, не буде, це не вважається належним отриманням повістки», – каже Федір Веніславський.

Однак якщо людина не прийшла у ТЦК за викликом, то їй надсилатимуть вимогу. Якщо і її військовозобов’язаний проігнорує, то можуть накласти відповідні санкції.

«Станом на зараз можливості направлення повістки поштою не передбачено. Це положення стосується лише нового документа – вимоги. Там це передбачено. Тож навіть якщо людина її не отримає, теоретично все одно вона буде вважатися такою, яку вручили», – говорить Євгеній Промський.

Зокрема, закон чітко регулює, що повістка має бути вручена особисто після встановлення особистих даних військовозобов’язаного. Тому під час дії воєнного стану кожен має завжди носити з собою документи, щоб за потреби показати їх для перевірки поліцейським.

Юристи зазначили, що вручення повістки, зазвичай першої, спрямоване на уточнення та оновлення інформації в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів та за необхідності оновлення військово-облікових документів.

«Це робиться для встановлення, чи є у військовозобов’язаного відстрочка, який у нього сімейний стан, яка освіта тощо. А потім або одразу треба буде проходити ВЛК, або її проходження призначать на іншу дату», – додає Євгеній Промський.