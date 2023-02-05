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В ЗСУ пояснили де і кому можуть вручати повістки

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В ЗСУ пояснили де і кому можуть вручати повістки

В Україні продовжує діяти воєнний стан. Разом із ним також і загальна мобілізація, тож в ЗСУ пояснюють, де і кому можуть вручати повістки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковника Романа Горбача.

Де можуть вручити повістку

Як пояснив полковник Горбач, законних способів вручення повістки потенційному призовникові є чимало, а сама ж повістка може бути вручена в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством України.

Хто має права вручати повістку

Стосовно вручення повісток особами, то за словами Горбача, повістку не обов’язково має вручати представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вона може бути видана й іншими посадовими особами, передбаченими законодавством.

Як-от, наприклад, керівником установи, організації та підприємства, де працює призовник, так і, приміром, керівником ЖЕКу, ОСББ та іншими посадовими особами, які уповноважені територіальним центром комплектування вручати таку повістку, пояснює Горбач.

Якщо відмовитися від повістки?

"У разі ж якщо потенційний призовник відмовляється ставити підпис про отримання повістки, то вимоги до нього можуть бути доведені у присутності свідків", - каже начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ.

І тут є свої нюанси. Наприклад, якщо призовник відмовляється виконувати правила військового обліку, то до нього може застосуватися відповідальність згідно із законодавством.

"Якщо це повістка, наприклад, для звірки військово-облікових даних, то застосовується адміністративна відповідальність. Якщо призовник пройшов звірку військово-облікових даних, медичну комісії для призову і уникнув від відправки у військову частину, то у такому разі настає кримінальна відповідальність", - зазначив Горбач.

"Ніяких хвиль мобілізації немає"

Своєю чергою полковник Горбач акцентував, не варто тиражувати відео, де нібито представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у незаконний спосіб вручають повістки. Оскільки цими роликами у широких масштабах користується потім роспропаганда.

"Запитаємо себе: кому насамперед це вигідно? Звичайно, це на руку російській пропаганді, щоб підірвати авторитет ЗСУ у суспільстві. Нагадаю, мобілізація триває. Вона була і вчора, і позавчора. Вона розпочалася ще 24 лютого минулого року. Ніяких хвиль мобілізації немає", - підкреслив він.

З чим пов’язана активна роздача повісток

Горбач також пояснює, що на першому етапі у територіальні центри були великі черги, комплектувалося багато нових частин, але зараз обсяги мобілізації в рази зменшилися. Втім, нині потрібні фахівці на нові зразки озброєння, які нам надають партнери. А також для доукомплектування окремих частин, заміни тих, хто на передовій від початку війни.

"Їм потрібен певний час на відпочинок. Не буде перебільшенням сказати, що нині вирішальний період для нашої держав. Кожен громадянин повинен усвідомити всю відповідальність, яка на нього покладена законодавством, і з розумінням поставитись до мобілізаційних заходів, які відбуваються у державі", - закликає Горбач.

Повістка - відразу відправка в зону бойових дій?

Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ в підсумку звернув увагу, якщо мобілізовані мають досвід військової служби і нетривалу перерву у проходженні служби, вони, звісно, можуть відправлятися одразу до бойових військових частин.

Але, особовий склад, який раніше не проходив служби, направляють до навчальних центрів, де їх навчають за визначеними спеціальностями. І лише після цього вони прибувають до військових частин на конкретні посади.

Горбач, повістка
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