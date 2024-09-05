Мінфін: Державний і гарантований державою борг України скорочено на близько $9 млрд

Україна завершила реструктуризацію державних облігацій і гарантованих державою єврооблігацій на суму $20,5 млрд.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Процес реструктуризації включав обмін 13-ти серій державних єврооблігацій і однієї серії гарантованих державою єврооблігацій Укравтодору на вісім нових серій єврооблігацій із номінальною вартістю $15,2 млрд.

У результаті цієї угоди державний і гарантований державою борг України скорочено на близько $9 млрд. Це означає номінальне зниження вартості боргу на 37% з першого дня дії угоди і зниження чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.

Це одне з найбільших списань боргу у нещодавніх реструктуризаціях суверенного боргу, повідомив Мінфін.

Боргові виплати зменшуються на 93%, що призведе до економії $11,4 млрд протягом наступних трьох років, повідомило міністерство.

Окрім цього, витрати на обслуговування і погашення боргу до 2033 року зменшаться на 77%, що дозволить заощадити загалом $22,8 млрд, сказали.

"Незважаючи на постійні виклики, спричинені російською агресією, ми зробили рішучий крок для забезпечення фінансової стійкості України. Таким чином, критичні ресурси буде спрямовано на те, на що вони найбільше потрібні, а саме безпеку й оборону", - заявив урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Ця угода відповідає цілям програми Міжнародного валютного фонду щодо стійкості боргу і була схвалена Групою кредиторів України, повідомило Міністерство фінансів.