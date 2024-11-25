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130-тисячна армія рф готується до наступу на Запоріжжя, - ЗМІ

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російські окупанти готуються до масштабного наступу на півдні України, метою якого буде захоплення Запоріжжя — великого промислового центру, що має вирішальне значення для виживання країни як функціонуючої держави.

Про це йдеться в матеріалі видання The Economist.

За інформацією видання, українська розвідка вважає, що армія рф готується до наступу на Запоріжжя, яке розташоване за 30 кілометрів від поточної лінії фронту.

Неназваний український представник сказав у коментарі виданню, що на захоплення Запоріжжя росіян можуть кинути 130 тисяч солдатів.

При цьому не всі українські військові вірять у неминучість російського наступу.

Так, командир 3-ї бригади оперативного призначення НГУ "Спартан" полковник Олексій Хільченко заявив, що зараз росіяни зайняті спробою витискання української армії з Курської області.

За його словами, росіяни планували направити від 20 до 30 тисяч солдатів для початкового штурму Запоріжжя, але половина з них була перекинута в Курську область.

З ним згоден командир одного з батальйонів 118-ї бригади з позивним "Лемберг".

"Вони ще не готові до удару, але коли вони його завдадуть, перший удар буде найсильнішим", — наводить видання слова військовослужбовця.

The Economist пише, що Україна не ризикує і вельми ґрунтовно підходить до загрози російського наступу на Запоріжжя — ведеться будівництво оборонних ліній, які кільцями розходяться від обласного центру. До них входять мінні поля, інженерні перешкоди та залізобетонні споруди. Видання зазначає, що робота зі створення фортифікацій тут триває куди менш хаотично, ніж у Донецькій області.

Як повідомляли Українські Новини, 12 листопада голова Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що окупанти готують наземні штурми в Запорізькій області.

Тоді Коваленко підкреслив, що для наступу на Запоріжжя у росіян немає достатньої кількості сил.

The Economist, Запоріжжя
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