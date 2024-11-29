Мінфін: У жовтні сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась на 4,35 млрд грн

За даними Міністерства фінансів, протягом жовтня 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 4,35 млрд грн і зменшилась в доларовому еквіваленті на 0,32 млрд дол.

Так, станом на 31 жовтня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6,41 трлн грн, або 155,37 млрд дол., а саме:

державний та гарантований державою зовнішній борг – 4,58 трлн грн (71,48% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 111,06 млрд дол.;

державний та гарантований державою внутрішній борг – 1,83 трлн грн (28,52 %), або 44,31 млрд дол.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначає, що величина державного боргу у жовтні практично не змінилась, але у гривні сума збільшилась на 0,07% (+4,35 млрд грн)

Так, збільшення держборгу через нарощування розміщення ОВДП та надходження шостого траншу за програмою EFF було компенсовано скороченням державного боргу перед ЄС за рахунок послаблення курсу євро як до долара, так і гривні.

Гетманцев також наголошує, що у листопаді через залучення зовнішнього офіційного фінансування темпи зростання державного боргу мають прискоритись.