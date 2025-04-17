США ввели санкції проти китайського нафтопереробного заводу і кількох суден "тіньового флоту"

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції щодо китайського нафтопереробного заводу Shandong Shengxing Chemical і кількох суден "тіньового флоту", які причетні до незаконних поставок іранської нафти.
Про це ідеться на сайті Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).
"Будь-який нафтопереробний завод, компанія або брокер, який вирішує купувати іранську нафту або сприяти торгівлі нафтою в Ірані, наражає себе на серйозний ризик", — сказав міністр фінансів США Скотт Бессент.
OFAC запровадив санкції проти невеликого китайського незалежного нафтопереробного заводу Shandong Shengxing Chemical Co Ltd. через його причетність до купівлі іранської сирої нафти на суму понад мільярд доларів, зокрема у підставної компанії Корпусу вартових Ісламської революції Ірану.
У "чорний список" США також внесли компанію Shandong Shengxing Chemical Co., Ltd. та судна "тіньового флоту", які брали участь у незаконних схемах поставки іранської нафти до Китаю. Зокрема, судна RESTON під прапором Камеруну та BESTLA, EGRET, NYANTARA і RANI.
Бессент додав, що США перешкоджатимуть усім суб’єктам, які сприяють незаконному постачанню іранської нафти, що режим використовує для підтримки своїх терористичних проксі і партнерів.
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