Для виявлення нелегальних онлайн-казино в Україні створять спеціальне програмне забезпечення

В Україні створили асоціацію, яка регулюватиме ринок азартних ігор. До її складу увійшли компанії, де працює майже тисяча ІТ-фахівців. Організацію заснували, щоб боротися з нелегальним гральним бізнесом, зокрема тим, що має зв’язки з Росією.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на DOU.
Асоціація українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) допомагатиме державному агентству "ПлейСіті" та СБУ виявляти нелегальні онлайн-казино. Для цього планують розробити спеціальне програмне забезпечення. За даними асоціації, наразі в Україні діє понад 50 нелегальних гральних сайтів.
До складу Асоціації українських операторів грального бізнесу увійшли легальні компанії, які генерують близько 70% річного виторгу всієї індустрії, а в їх складі працює понад 900 спеціалістів.
Сукупні податкові надходження від цих операторів перевищують 10 млрд грн на рік. Серед основних завдань асоціації — оновлення правил роботи ринку, впровадження європейських стандартів відповідальної гри та створення прозорих і зрозумілих умов для всіх учасників галузі, повідомляє AIN.
Додамо, що наприкінці березня уряд створив державне агентство "ПлейСіті", яке підпорядковується Мінцифри та повністю замінило попереднього регулятора — КРАІЛ. Останній припинив роботу 1 квітня 2025 року. Очолив нове агентство Геннадій Новіков, який раніше обіймав посаду заступника керівника апарату в КРАІЛ.
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