Мінфін: Протягом травня 2025 року державний борг України зріс на 1 мільярд доларів США

Протягом травня 2025 року сума держборгу України змінилась. Україна наростила свій державний борг на мільярд доларів. Передає УНН із посиланням на Міністерство фінансів України.
«Протягом травня 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 34,88 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 1,00 млрд дол. США», - передає Мінфін.
Станом на 31 травня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 180,97 млрд дол. США. За даними міністерства фінансів, державний та гарантований державою зовнішній борг складає 5 584,80 млрд грн. Тобто - 74,31 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу. У перерахунку - це 134,48 млрд дол. США. Державний та гарантований державою внутрішній борг на рівні 1 930,41 млрд грн. Що відповідає 46,48 млрд дол. США.
Також, за даними документа, станом на 31.05.2025:
Державний борг України становив 7 239,17 млрд грн, або 174,32 млрд дол. США. Державний зовнішній борг становив 5 387,51 млрд грн), або 129,73 млрд дол. США. Державний внутрішній борг становив 1 851,66 млрд грн, або 44,59 млрд дол. США
«Гарантований державою борг України становив 276,04 млрд грн (3,67%), або 6,65 млрд дол. США», - інформує документ Мінфін.
З чого складається гарантований державою борг України. Це зокрема:
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