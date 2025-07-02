Британський міжнародний комерційний банк HSBC підвищив прогноз середньої ціни золота на 2025 рік з $3 015 за унцію до $3 215, а на 2026 рік – з $2 915 до $3 125. Про це пише Reuters.
Основними причинами збільшення прогнозованої ціни золота є зростання геополітичних ризиків та високий рівень економічної невизначеності. У таких умовах золото традиційно виступає як надійний захисний актив.
Саме це стало причиною зростання ціни золота до рекордного максимуму у $3 500,05 за унцію у квітні. Станом на вівторок, 1 липня, спотова ціна золота становить $3 348,5.
У HSBC очікують, що до кінця року золото торгуватиметься у широкому і нестабільному діапазоні $3 100 – 3 600 за унцію. На кінець 2025 року прогнозують ціну $3 175, а на 2026-й – $3 025.
HSBC підкреслює, що навіть якщо золото трохи втратить у ціні, рівні вище за $3 000 зміцнили його статус "тихої гавані" та ефективного інструменту для диверсифікації інвестицій.
Банк зазначив, що купівля золота центральним банком буде помірною у разі подальшого зростання ціни вище за $3 300 і може збільшитися, якщо ціна на золото знизиться до $3 000.
Фізичний попит на золото (прикраси, монети, зливки), за прогнозами банку, може зменшитися в таких країнах, як Індія чи Китай, якщо ціни зростуть до понад $3 500.
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