Фотографии Киева, снятые с помощью дрона

В начале 2010-х дроны были игрушкой для любителей техники. Став доступнее и совершеннее, беспилотные летательные аппараты породили отдельный жанр фотосъемки. Снимать с помощью дрона сложно: нужно учитывать скорость ветра, маневрировать между проводами электропередач и ветками деревьев при взлете. Но результат стоит того. Сергей Ристенко снимает с помощью дрона всего полгода; на его работах реки, мосты и панорамы Киева.

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