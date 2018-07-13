Налаживание отношений с Москвой является достойной целью — но какой ценой?

Американский журналист и писатель Дэвид Игнатиус, автор романа «Совокупность лжи», написал для Washington Post о том, какую цену США не должны платить за налаживание отношений с Россией.

По мере приближения саммита в Хельсинки создается впечатление, что президент Трамп уже готов принять некоторые аспекты агрессивного поведения и стратегии, которой Москва следует уже много лет.

Этот саммит станет кульминацией регулярно озвучиваемой Трампом готовности наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным. «Он мне не враг. Надеюсь, однажды он станет другом», — сказал Трамп в четверг, 12 июля, во время пресс-конференции в Брюсселе. Но критики спрашивают, какой ценой будут налаживаться эти отношения и с какой стати?

Очевидно, Трамп получает большое удовольствие от этой очередной серии реалити-шоу, которым является его президентство. Опасность заключается в том, что предстоящий саммит позволит косвенным образом оправдать жестокую тактику Путина на Украине, в Сирии, в Евросоюзе и США и усугубить разногласия внутри альянса НАТО — это было одной из главных целей России на протяжении 70 лет. Трампу следует подумать о том, что однажды «Хельсинки» могут стать символом соглашательства и умиротворения, подобно Мюнхену в 1938 году или Ялте в 1945 году.

Новый дипломатический подъем России — это воплощенная в реальность мечта Кремля. Когда летом прошлого года я был в Москве, глава Совета по внешней и оборонной политике Сергей Каганов открыто заявил, что Россия надеется разрушить «либеральный международный порядок», символизируемый НАТО и другими институтами, которые долгое время подкрепляли господство Америки. «Такой порядок нам не нравился, и мы покончим с ним», — сказал он.

«Путин очень скоро получит абсолюцию», — опасается Том Донилон (Tom Donilon), который был советником по вопросам национальной безопасности при администрации президента Барака Обамы. В своем решительном стремлении примириться с Россией Трамп, очевидно, не замечает, что он своими поступками косвенно санкционирует длинную череду агрессивных действий и намерений России, включая:

• Разобщение США и их европейских союзников. Недавние комментарии Трампа о «заложнице» Германии и о «несправедливом» НАТО еще больше усилили беспокойство европейцев, опасающихся, что в случае конфликта с Россией США не станут рисковать, чтобы защитить своих союзников. Как только возникают сомнения в готовности США выполнять свои обязательства, НАТО теряет свою способность сдерживать Россию. В июне министр иностранных дел Германии Хайко Маас (Heiko Maas) пожаловался, что при Трампе «Атлантика стала шире».

• Россия способствует углублению политических разногласий в Америке и Европе, подрывая таким образом основы демократии. Американские разведывательные агентства предупредили, что вмешательство России в президентские выборы 2016 года стало «очередным проявлением давнего стремления Москвы разрушить основу либерального демократического порядка во главе с США». На прошлой неделе комитет Сената по вопросам разведки подтвердил вывод американского разведывательного сообщества о том, что Россия пыталась помочь Трампу, который продолжает называть российское расследование «охотой на ведьм». Для кремлевских разработчиков тайных операций Трамп стал настоящим подарком.

• Россия доминирует в вопросе политического будущего Сирии и наращивает свое влияние на Ближнем Востоке в целом. Благодаря молчаливому согласию Трампа успешная военная кампания России в Сирии, где она спасла режим президента Башара аль-Асада от поражения, превратила Кремль в ключевого игрока в этом регионе, а также позволила ему сохранить тесные отношения одновременно с Израилем, Ираном, Турцией, Саудовской Аравией, ОАЭ и Иорданией. Одним из признаков роста российского влияния в этом регионе — признаком, о котором часто забывают — стало партнерство России с Саудовской Аравией в вопросе объемов добычи и цен на нефть.

• Россия аннексировала Крым и спровоцировала дестабилизацию Украины. Трамп положил конец сопротивлению США захвату Крыма Россией в 2014 году, заявив, что это произошло в период правления администрации Обамы, поэтому является его проблемой. «Что случится с Крымом дальше? Я не могу этого сказать», — заявил он в четверг, 12 июля. Став президентом, Трамп ни разу не упомянул о крушении пассажирского самолета Малазийских авиалиний в июле 2014 году, в результате которого погибло 298 человек. После длительного расследования в мае правительство Нидерландов заявило, что все улики указывают на вину России.

• Россия проводила хакерские атаки на американские АЭС и другие энергетические предприятия в рамках так называемого «многоступенчатого вмешательства», о чем сказано в докладе ФБР и Министерства внутренней безопасности, обнародованном 15 марта. Эти кибератаки являются всего лишь одним из проявлений глобальной российской кампании, направленной на подрыв американских интересов. Другим проявлением стали тайные поставки оружия боевикам «Талибана» (организация, запрещенная в России — прим. ред.), которые убивают американских солдат в Афганистане. «Мы знаем, что русские к этому причастны», — заявил в марте генерал Джон Николсон (John Nicholson), командующий американскими войсками в Кабуле.

• Россия отравила бывшего российского шпиона, живущего в Великобритании, применив против него смертельное вещество нервно-паралитического действия «Новичок». В результате этого неуклюжего покушения, совершенного в марте, Сергей Скрипаль и его дочь чуть было не погибли, а в июле остатки отравляющего вещества стоили жизни прохожему. Россия отрицает свою причастность к отравлениям, несмотря на все улики, собранные британской полицией. Это чрезвычайно дерзкое поведение — даже по меркам Кремля.

Налаживание отношений с Россией является достойной целью, если только оно не подрывает основы безопасности и не становится наградой за агрессивное поведение. Путин — это хулиган, которому его успехи придают еще больше храбрости. Можно сказать, что Путин и Трамп достойны друг друга.

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