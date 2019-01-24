Одиночество в... Давосе

Давос-2019. Живописные швейцарские виды за окном. И... сплошное безразличие всех. Мы явно вызываем сожаление. Не интерес, не соучастие, не желание дискутировать о будущем, но банальную такую жалость. Всего несколько лет назад нас реально считали самой крутой европейской «точкой роста». Очень многообещающей. Сейчас же нас откровенно стесняются и даже подчёркнуто игнорируют.

Потому что мы убедительно показали пример фантастического несоответствия того, что говорим о себе тому, что мы из себя представляем). А потому для них мы страна с крайне неэффективным государством, чья номенклатура не умеет зарабатывать. Страна с низкими карьерными возможностями для любых социальных групп. Страна с наиболее высокой составляющей теневой экономики и сильно устаревшим сырьевым производством. Страна, где коррупция стала синонимом слова «Украина». Страна, куда практически не идут инвестиции, потому что несмотря на некоторую привлекательность, слишком высоки риски админ/силового отъема прибыли, акций и собственности. Страна, которая только говорит и говорит о своих «великих планах», вся суть которых сводится к стандартному — дайте нам кредитов и запретите русским не транспортировать газ через нашу территорию.

Партнёры отлично знают, что слова любого нашего топа, включая президента/премьера, это только слова, за которыми нет реального наполнения. И никогда не будет. И что слова эти говорятся только ради личного бахвальства и для цитирования собственными pr-ботами. А все, что на самом деле мы собой представляем, вызывает теперь дикое удивление — «ну как эти ребята могли про..ть такой супершанс?».

Отсутсвие уличной безопасности и резкий рост влияния банального криминала. Массовая трудовая миграция. Отсутствие перспективных рабочих мест. Отсутствие инновационных производств. Управляемые суды/прокуроры. Короче, все то, что присуще малоразвитым странам.

Украина дважды так и не изменила своё внутреннее устройство и не отказалась от коррупционной модели управления, несмотря на максимальную поддержку внешних партнёров. Особенно раздражает постоянное фанфаронство с рассказами о «нашем неслыханном величии», при том что сухие статцифры говорят о глубоком кризисе. Давос — сплошная печаль в глазах немногих наших партнёров. Потому что ничего не будет. Никаких крутых прорывных идей и никаких нацпроектов. Мы ведь только, чтобы потрепаться...

Что такое Украина в Давосе? Ярмарка тщеславия исключительно для внутреннего пользования. Все мероприятия только для своих и только, чтобы походить павлином друг перед другом. И надо ли в таком случае удивляться тому, что «украинский завтрак» в Давосе — это исключительно раздражающий спич действующего президента о... никчемности прочих кандидатов, там присутствующих. Нарушены сразу все писанные и неписаные правила глобального политического этика. Но и это уже всем безразлично. Потому что мы такие — провинциальные и опять бесполезные.