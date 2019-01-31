Государство как землевладелец: самый крупный и самый неэффективный агрохолдинг

В дискуссии вокруг того, кто выиграет от земельной реформы, как правило, называют агробизнес, реже - владельцев паев. Государство в этом списке фигурирует редко. Однако именно оно владеет огромным активом земель, из-за чего его называют крупнейшим агрохолдингом страны, в собственности которого сосредоточено около 25% пашни.

Экономическая отдача от этих земель низкая, поскольку использование значительной их части государство не контролирует, а уровень эффективности государственных предприятий уступает частным. Анализ данных позволяет утверждать, что государство - не только самый большой, но и самый неэффективный агрохолдинг, из-за чего госбюджет теряет миллиарды.

Крупнейший агрохолдинг Украины

10,5 млн га или более 25% аграрных земель Украины находятся в государственной и коммунальной собственности, из них 8 млн га - пашня. Для сравнения: совокупная, то есть вместе с частной, площадь пашни в Германии составляет 12 млн га, в Швейцарии - 500 тыс га.

Государственные земли включают в себя земли запаса, сформированные во время распаевания. По официальным данным, в начале 2019 года 1,4 млн га государственных земель были переданы в аренду аграрным производителям. В пользовании государственных предприятий находится около 550 тыс га, земли Национальной академии аграрных наук (НААН) еще около 450 тыс га. Это все, что известно об использовании более 10 млн га.

Важный факт: лишь менее 20% всей государственной земли зарегистрировано в Государственном земельном кадастре. Установить площадь зарегистрированных государственных земель и земель, переданных в аренду, невозможно из-за отсутствия информации.

Официальная информация есть лишь о 1,6 млн. га государственных сельскохозяйственных земель, зарегистрированных в Госземкадастре. Важный вывод: государство не контролирует использование большинства аграрных земель государственной собственности. Очевидно, что это приводит к потере значительных доходов государства и к коррупции.

Процент площадей зарегистрированных государственных земель в Государственном кадастре Украины, декабрь 2017

Худший агрохолдинг Украины

Оценить эффективность использования государственных земель непросто, но можно сформировать картину из основных составляющих: эффективность работы государственных предприятий, эффективность использования земель НААН, эффективность использования государственных и коммунальных земель, находящихся в аренде у частных производителей.

Эффективность работы государственных предприятий

Неэффективность, коррупция, монополия, проблемы с корпоративным управлением, политическое влияние - вот такие ассоциации вызвало словосочетание "государственное предприятие" у участников конференции ЕБРР, посвященной государственным предприятиям.

Эту же мысль подтверждает исследование, которое сравнивает эффективность государственных и частных предприятий: первые существенно уступают вторым. Это также объясняет, почему государство давно воспринимается в мире как преимущественно неэффективный собственник.

Украина здесь не является исключением. По данным ЦЭС, средняя доходность государственных предприятий в стране на три процентных пункта меньше, чем частных. Это означает, что государство как собственник не смогло получить около 5 млрд грн только за один год. Государственные предприятия в аграрном секторе оказались еще более неэффективными.

Собственный анализ выявил следующую закономерность: в среднем в расчете на 1 га земель государственные аграрные предприятия генерируют меньше частных предприятий добавленной стоимости на 106 долл, чистой прибыли - на 55 долл, выручки - на 218 долл.

Показатели эффективности деятельности государственных и частных сельхозпредприятий в расчете на 1 га земли

Каждая из приведенных выше цифр еще более поразительна, если их подавать в относительном выражении. Например, 106 долл меньшей добавленной стоимости - это почти на 60% меньше по сравнению с частным сектором. В масштабах всей земли, которую обрабатывают государственные предприятия - это почти 60 млн долл или 0,5% потерянной добавленной стоимости ежегодно.

Эффективность использования государственных земель НААН

НААН подчинены 10 научных центров, 30 институтов, 10 исследовательских станций, биосферный заповедник, 180 исследовательских хозяйств и десять других организаций. За пять лет количество сотрудников уменьшилось с 20 тыс до 5,9 тыс. В пользовании академии и ее предприятий - 450 тыс га аграрных земель, из которых 364 тыс га - пашня.

О работе учреждения есть много различной и часто противоречивой информации, поэтому для оценки эффективности лучше пользоваться данным академии. В 2018 году она отчиталась, что с 1 га пашни хозяйства реализуют продукции на 12 тыс грн. Скорее всего, это данные за 2017, и в долларовом эквиваленте это около 430 долл выручки.

Это значительно ниже средних показателей реализации продукции, о которых отчитывается Госстат. За 2017 все сельскохозяйственные предприятия реализовали продукции на 16,4 тыс грн в расчете на 1 га земель и 18,4 тыс грн на 1 га пашни. Итак, по выручке производительность НААН на 35% меньше средних показателей в отрасли.

НААН отчитывается, что валовая прибыль за 2017 составил 723 млн грн. На 1 га пашни это 2 тыс грн или 73 долл. Для сравнения: весь сектор в 2017 году дал 7,2 тыс грн (270 долл) добавленной стоимости на 1 га земель или 9,5 тыс грн (349 долл) на 1 га пашни. То есть производительность НААН по валовой прибыли на 1 га пашни почти впятеро ниже.

Эффективность использования государственных земель в частной аренде

В аренде у аграрных производителей находится 1,4 млн га государственных земель. Что получает с этого государство? Со всех ли полей поступает арендная плата в бюджет страны? Поскольку в государственном земельном кадастре зарегистрировано менее 20% государственных земель, то понятно, что с оставшихся полей казна средств не получает.

Что касается арендной платы за зарегистрированную землю, то только с 2016 года продажа прав аренды на государственные поля стал обязательной через аукционы. Сейчас продажи таких прав происходит через платформы СЕТАМ и ProZorro. Не вдаваясь в детали проведения аукционов, с точки зрения эффективности интересен такой факт.

По информации Госгеокадастра, общая площадь переданных в аренду на земельных торгах участков в 2017 году составила 42,5 тыс га, в 2018 году - 58,7 тыс га. Средняя арендная ставка по результатам аукционов выросла с 14,73% от нормативной денежной оценки (НГО) в 2017 году до 19,13% от НПО за неполный 2018. Средняя арендная ставка до введения земельных аукционов составила: 4,3% - в 2013 году, 5,3% - в 2014 году, 6,9% - в 2015 году, 10,2% - в 2016 году.

Однако пока лишь около 0,1 млн. га государственных земель переданы в аренду по действительно рыночным ставкам и через аукционы. Остальные находятся в аренде по крайне низким ставкам. С большинства земель государство, скорее всего, не получает ничего.

Как повысить эффективность использования государственных земель

Вывод очевиден: государство не является ни эффективным собственником земель, ни эффективным управленцем аграрными предприятиями. Есть и хорошая новость: это может быть значительным источником экономического роста. Сейчас на поверхности два основных направления повышения эффективности использования сельскохозяйственных земель.

Первый - реализация права аренды через аукционы.

Практика земельных торгов через СЕТАМ и ProZorro дает хорошие результаты, однако пока объем реализации земли довольно скудный по сравнению с объемом всего рынка аренды государственных земель. Повышение наполненности Госгеокадастра государственными и коммунальными землями ускорит этот процесс, потому что аренда невозможна без их регистрации в этом ведомстве.

Значительная часть сделок с неконкурентной арендной платой были заключены на длительный срок, поэтому придется ждать, пока он истечет. Новые земли могут выставляться на аукцион по мере их отражения в кадастре, и этот процесс следует ускорить.

Второй - приватизация государственных предприятий и государственных земель.

Это касается государственных предприятий и земель НААН. Совершенно очевидно, что ни государство, ни академия не нуждаются в таком количества сельскохозяйственной земли.

Это направление требует введения рынка земли. Однако, речь не о том, чтобы распродать государственные земли. Речь идет о поиске эффективного собственника.

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