«Северный поток - 2» буксует: шансы Украины сохранить газовый транзит растут

Четыре пятых от общего объема капитальных затрат на строительство газопровода «Северный поток — 2» уже профинансировано, работа ведется ритмично, атмосфера вокруг проекта «неплохая», заверил глава российского «Газпрома» Алексей Миллер в эфире телеканала «Россия 1». Но на самом деле все не так радужно. Сам Миллер заявил что подвижки по срокам сдачи объекта могут быть.

«Даже если возникнут какие-то ситуации, то надо понимать, что они могут сдвинуть проект по срокам, но совсем-совсем незначительно», — сказал Миллер, фактически признав тот факт, что к бою курантов в этом году с запуском трубы могут не успеть.

Напомним, что проект «Северный поток — 2» — это строящиеся две газовые нитки трубопровода по дну Балтийского моря из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.

Оператором проекта является Nord Stream 2, единственный акционер которого — «Газпром». Его европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались профинансировать проект суммарно на 50%, по 950 миллионов евро каждый. «Газпром» взял на себя другую половину расходов — 4,75 миллиарда евро. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро. Ранее Миллер говорил, что газопровод должен быть запущен до конца 2019 года, а с 1 января 2020 года по нему уже может пойти газ.

Однако труба проходит через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. И именно позиция последней может повлиять на сроки запуска.

На прошлой неделе Nord Stream 2 официально признал возможность отсрочки ввода проекта как минимум на полгода, а то и на вторую половину 2020 года, если Дания будет настаивать на прокладке газопровода по новому маршруту — к юго-востоку от острова Борнхольм.

Дело в том, что ранее стране был отправлен запрос на прокладку трубы через ее территориальные воды, на который не было получено ни твердого отказа, ни согласия. Второй предложенный оператором вариант маршрута — к северо-западу от острова Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании — также не был одобрен. Датское энергетическое агентство предложило «Газпрому» третий вариант — в исключительной экономической зоне к юго-востоку от Борнхольма. Проблема в том, что этот маршрут требует проведения длительной экологической экспертизы, которая может занять 3-6 месяцев, что и приведет к затягиванию сроков.

Nord Stream 2 пытается удастся убедить Данию отказаться от этого варианта и дать разрешение на любую из двух ранее поданных заявок. В этом случае до конца года можно успеть. Однако вопрос строительства трубы сейчас очень политизирован, а в Дании законодательно выведен на уровень МИД, поэтому ожидание решения Копенгагена заставляет россиян изрядно нервничать.

Так, в конце апреля Nord Stream 2 довольно резко высказалась по поводу позиции датской стороны.

«Разработчику проекта, каким является компания Nord Stream 2, сложно понять, по какой причине по прошествии 16 месяцев с момента вступления в силу поправки к закону о континентальном шельфе до сих пор отсутствует какое-либо решение по базовому маршруту в территориальных водах Дании и почему нет решения по маршруту к северо-западу от Борнхольма при отсутствии каких-либо возражений с точки зрения экологии и безопасности.

Требование подачи заявки по третьему варианту маршрута, несмотря на наличие уже двух действующих заявок, прошедших процесс рассмотрения и удовлетворяющих условиям выдачи разрешения, можно рассматривать исключительно как намеренную попытку задержать завершение проекта», — заявили в Nord Stream 2.

Европейские семьи и промышленные предприятия будут вынуждены платить €20 млн евро за каждый день задержки, пугает оператор проекта. В компании также подсчитали, что если «Северный поток — 2» начнет работать в 2020 году, то европейские потребители газа якобы смогут сэкономить порядка €8 млрд в год за счет более дешевых энергоресурсов.

Но если для России затягивание запуска нового маршрута это негативный момент, то для Украины — наоборот. Снижение вероятности запуска альтернативного маршрута без сомнения скажется на переговорных позициях РФ по этому вопросу. Напомним, действующий контаркт на прокачку газа через территорию Украины истекает в этом году, переговоры о новом контракте постоянно откладываются, но рано или поздно должны состояться.