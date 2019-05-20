Как «племянница российского олигарха» развалила австрийское правительство

Хайнц-Кристиан Штрахе

Глава правительства Австрии и лидер правоцентристской Австрийской народной партии Себастьян Курц в субботу, 18 мая, объявил о разрыве коалиции с ультраправой Австрийской партией свободы (АПС). Причиной стала публикация немецкими изданиями Suddeutsche Zeitung и Spiegel видеозаписи с участием Хайнца-Кристиана Штрахе, лидера АПС, сделанной скрытой камерой в июле 2017 года, за несколько месяцев до парламентских выборов в Австрии. На них АПС получила третий результат и вошла с получившей первое место АНП в правящую коалицию, Штрахе занял пост вице-канцлера.

На видео Штрахе и его соратник Йоханн Гуденус общаются с женщиной, которую Suddeutsche Zeitung описывает как «элегантную, стройную даму», «представленную им как Алена Макарова, предположительно племянницу Игоря Макарова, олигарха российского происхождения, близкого к Путину». Издание отметило, что у собеседницы австрийцев есть также паспорт страны Евросоюза — Латвии.

Разговор проходил на вилле на Ибице и касался возможностей Макаровой инвестировать в Австрии. Штрахе и Гуденус обсуждают с ней возможность покупки 50% австрийской газеты Kronen Zeitung. Штрахе в разговоре указывает, что незадолго до выборов газета могла бы сделать акцент на нескольких политиках его партии, что в конечном итоге может на несколько процентов повысить итоговый результат партии. В обмен на медийную поддержку Штрахе обещал доступ к правительственным контрактам в сфере строительства, в частности к контрактам с австрийской строительной фирмой Strabag. В ходе беседы Штрахе также говорит о возможности материальной помощи его партии, указывая, что мало кто из доноров жертвует открыто, многие переводят деньги неправительственным организациям. Среди спонсоров он называет оружейного производителя — австрийскую компанию Glock (компания после публикации видео опровергла это утверждение).

Всего разговор длился порядка шести часов, утверждают опубликовавшие запись СМИ. Как отмечает Spiegel, согласившись на переговоры с россиянкой, Штрахе и Гуденус попали в ловушку — вилла была оборудована камерами. Предоставивший видео источник известен редакторам Spiegel и Suddeutsche Zeitung, однако желает оставаться анонимным. «Неясно, кто и в чьих интересах подставил политиков АПС», — уточняет Spiegel.

Президент международной группы компаний «Арети» Игорь Макаров заявил Forbes, что он единственный ребенок в семье, соответственно, племянницы у него быть не может.

Распад коалиции

Штрахе в субботу ушел в отставку с занимаемых государственных постов. Он назвал свое поведение «глупым», «безответственным» и «унизительным», однако призвал Курца не отказываться от союза с АПС. «Я не хочу [...] создавать почву для развала этого правительства, потому что именно эту цель преследовал такой незаконный поступок (публикация видео — Ред.)», — отметил он, подчеркнув, что считает обнародование записи «политическим убийством». Комментируя видео, Штрахе уточнил: его собеседницей была гражданка Латвии. Политик добавил, что впоследствии с женщиной не контактировал, а его Австрийская партия свободы денег от нее не получала.

По словам Штрахе, он не нарушал закон, а сделанные им заявления на видео — «типичные разговоры мачо, вызванные алкоголем». Он прежде всего попытался произвести на собеседницу впечатление, объяснил политик. Генеральный секретарь АПС Кристиан Хафенекер также назвал публикацию видео «незаконной» и связал ее с попытками очернить имидж ультраправых в преддверии выборов в Европарламент, которые пройдут 23–26 мая.

Курц не стал прислушиваться к просьбам Штрахе, объявив о расторжении коалиционных договоренностей с АПС и проведении досрочных выборов в парламент. По мнению канцлера, поведение представителей партии «нанесло урон репутации страны», а содержание опубликованной видеозаписи «говорит само за себя». Выборы, по его словам, должны пройти «как можно скорее». При этом в субботу в спонтанных акциях протеста против правительственной коалиции с участием АПС у офиса канцлера приняли участие несколько тысяч человек.

К критике присоединился и президент Австрии Александр ван дер Беллен: «Эти кадры демонстрируют очень волнующую ситуацию — ситуацию, которая не отражает реальное положение дел в нашей стране». В воскресенье канцлер Курц и президент обсудили сроки проведения нового парламентского голосования. Президент порекомендовал провести новые выборы в сентябре.

Таким образом, правительство Курца, сформированное по итогам выборов 2017 года, не смогло продержаться полный срок. Это наносит ущерб репутации канцлера, который полагал, что сможет нейтрализовать радикализм АПС и сотрудничать с ней в штатных условиях, полагает австрийский политический консультант Томас Хофер. «Он не смог обуздать правых популистов, и они выстрелили себе в ногу, как делали и ранее», — цитирует его Bloomberg.

В то же время скандал со Штрахе может позволить правоцентристам под руководством Курца привлечь на свою сторону электорат АПС, допустил Хофер. «Однако партиям предстоит жесткая борьба, учитывая, что Партия свободы считает, что ее предали», — сказал он. Ранее АНП и АПС сотрудничали в рамках коалиционного правительства два раза — в 2000–2002 годах и 2002–2005 годах. В обоих случаях правительство заканчивало работу досрочно.

Не первый раз

Последние годы Австрия является одной из самых открытых к сотрудничеству с Россией стран. Курц и его предшественники не раз встречались с Владимиром Путиным, подчеркивая необходимость сохранять экономические и политические связи двух стран. В частности, Австрия не стала высылать российских дипломатов после отравления Сергея и Юлии Скрипалей. За несколько дней до скандала президент Ван дер Беллен приезжал к российскому президенту в Сочи на первое заседание диалога представителей общественности двух стран.

Однако прошлой осенью в Австрии разгорелся скандал вокруг разоблачения предполагаемого агента российских спецслужб — офицера австрийской армии, который в течение последних 20 лет передавал информацию Москве. Из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила запланированный визит в Россию, а Курц назвал шпионаж «недопустимым». Причем работу предполагаемого российского шпиона раскрыла не австрийская разведка, а разведслужбы одной из европейских союзников. СМИ писали, что информацию передала Великобритания.

Никаких свидетельств, указывающих на связь женщины на видео со Штрахе и официальной Москвой нет, однако скандал явно не поможет отношениям двух стран. Учитывая нынешний градус отношений Евросоюза и России, многие могут сделать вывод об очередной попытке вмешательства Кремля в европейскую политику, соответственно, и общественное мнение будет настраиваться против активизации российско-австрийских связей. К радикальному ухудшению отношений Вены и Москвы ситуация со Штрахе не приведет, однако произошедшее с ним станет уроком для ультраправых сил, которые сотрудничают с Россией.