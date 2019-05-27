Выборы в Европарламент: Кого выбрали европейцы

Прошедшие 23-26 мая выборы в Европарламент продемонстрировали, что баланс сил в Евросоюзе значительно изменился за последние пять лет — с прошлых выборов 2014 года.

Результаты выборов можно считать историческими по двум причинам: произошел беспрецедентный рост явки избирателей, а ведущие центристские партии, которые десятилетиями определяли политику ЕС, потеряли большинство в Европарламенте. Выборы также продемонстрировали рост популярности радикалов, причем с обеих сторон политического спектра — как евроскептиков, так и евроэнтузиастов.

Утрата большинства

По предварительным результатам, крупнейшее наднациональное политическое объединение ЕС — христианско-демократическая Европейская народная партия (ЕНП), равно как и второй по численности союз партий социалистической направленности «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (ПАСД) хоть и сохранили первое и второе места по числу мандатов, но впервые за четверть века потеряли суммарное большинство кресел в парламенте, которое необходимо, чтобы представить на утверждение саммиту ЕС кандидатуру нового главы Еврокомиссии.

Всего в Европарламенте 751 место. Для большинства необходимо иметь 376 мандатов, которыми всегда ранее располагали в сумме Европейская народная партия и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (ПАСД). Однако в этот раз ЕНП получила 179 мандатов, потеряв 38 по сравнению с прошлыми выборами 2014 года. А ПАСД досталось 152 места — на 34 меньше, чем в парламенте прошлого созыва.

«Все изменилось — большинство больше не в руках двух партий», — сказала после объявления итогов еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер, которая является кандидатом на пост главы Еврокомиссии (ЕК) от «Альянса либералов и демократов за Европу».

«Эти две партии впервые потеряли большинство. Станет сложнее создавать коалиции. Такова ситуация в странах-членах», — заявил в свою очередь первый замглавы ЕК Франс Тиммерманс — другой кандидат на пост председателя Еврокомиссии от «Прогрессивного альянса социалистов и демократов».

Прорыв либералов вместе с партией Макрона

Одним из сюрпризов нынешних выборов, хоть и ожидаемых, стало официальное объявление об объединении «Альянса либералов и демократов за Европу» (АЛДЕ) и движения президента Франции Эмманюэля Макрона «Республика на марше». Благодаря этому решению они получили 105 мест, в то время как у АЛДЕ в 2014 году было всего 68 мандатов. С этим результатом либералы в союзе с партией Макрона вышли на третье место по итогам нынешних выборов.

Этот блок можно считать радикальным проевропейским крылом Европарламента, его лидер экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт выступает за максимальное углубление интеграции Евросоюза, вплоть до его превращения в конфедеративное сверхгосударство. Результат АЛДЕ Верхофстадт уже расценил как победу.

Усиление евроскептиков

Как показали результаты выборов, рост популярности евроскептиков и националистов продолжается в большинстве стран Евросоюза. «Европейский альянс народов и наций» (бывшая партия «Европа наций и свобод»), большинство членов которого представляют французскую партию «Национальное объединение» (бывший «Нацфронт») Марин Ле Пен, а также партия «Европа за свободу и демократию» получили вместе 111 мандатов — по сравнению с 78 мандатами, которые они имели в Европарламенте прошлого созыва.

Многое, впрочем, будет зависеть от готовности отдельных лидеров евроскептиков и националистов из разных стран ЕС к сотрудничеству друг с другом. Их главной задачей станет переступить через свои разногласия с «коллегами» из других государств и попытаться создать возможно более представительную коалицию евроскептиков.

Успехи «зеленых»

Сильный результат продемонстрировала партия «Зеленые/Европейский свободный альянс», которой до выборов опросы предрекали лишь шестое место, а заняла она четвертое с 69 мандатами (было 52 в предыдущем составе ЕП).

За ней с 60 местами идет фракция умеренных консерваторов — «Европейские консерваторы и реформисты», которая в прежнем ЕП занимала третье место. Многие наблюдатели считают, что эта фракция потеряла популярность, поскольку для проевропейских избирателей она была слишком радикальна, а для евроскептиков — слишком умеренна.

Последнее место в списке занимает группа «Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера» с 38 мандатами. Она утратила восемь мест по сравнению с 2014 годом.

Рекордно высокая явка

Явка на выборах в Европарламент выросла впервые с момента введения прямого голосования в 1979 году и составила, по предварительным данным, 50,5%. Лидеры всех партий и кандидаты на пост главы Еврокомиссии, комментируя результаты выборов, первым делом благодарили европейцев за внезапный всплеск активность. «Я поздравляю нас всех. Мы не видели такого результата в течение десятилетий», — сказала кандидат на пост главы ЕК Маргрете Вестагер.

На первых выборах в ЕП в 1979 году явка составила 61,99%, однако далее неуклонно снижалась, что наглядно иллюстрировало спад интереса европейцев к европейскому проекту. На выборах в 1999 году явка опустилась ниже психологически важной отметки в 50%, составив 49,51%, и до сегодняшнего дня продолжала падать, дойдя до своего минимума в 42,61% на прошлых выборах в 2014 году.

По мнению европейских экспертов и СМИ, тенденцию спада явки в текущем году удалось переломить в том числе за счет быстрой политизации общества на фоне роста протестных настроений, которые вылились, в частности, в движение «желтых жилетов», антииммиграционные выступления и многочисленные манифестации в европейских городах под лозунгами активизации борьбы с изменением климата.

Главный вывод, который можно сделать из этих выборов — европейцы стали значительно более политически активны и более радикальны в своих взглядах — как проевропейских, так и антиевропейских. Политический центр в Европе больше не в моде.

Вестагер возглавит ЕК?

Совершенно неоднозначной видится теперь ситуация с назначением нового главы Еврокомиссии по итогам нынешнего голосования. Сразу после выборов — 28 мая — главы государств и правительств Евросоюза проведут неформальный саммит ЕС для обсуждения их итогов, однако официальное утверждение нового главы Еврокомиссии должно произойти на июньском саммите сообщества.

Изначально предполагалось, что пост главы Еврокомиссии практически гарантирован кандидату от ЕНП немцу Манфреду Веберу, также как в 2014 году он достался другому ставленнику этой партии — Жан-Клоду Юнкеру. Однако после потери почти 20% мест в Европарламенте ЕНП вряд ли имеет моральное право продолжать выдвигать своих кандидатов на пост главы Еврокомиссии.

Велика вероятность, что им придется забыть гордость и партийные разногласия и создавать еврофильскую коалицию с социалистами и либералами, чтобы противостоять евроскептикам. Если так и произойдет, то и кандидат от социалистов — голландец Франс Тиммерманс — имеет мало шансов на пост главы исполнительной власти ЕС, по тем же причинам, что и Манфред Вебер. Зато в лидеры внезапно выходит кандидат от либералов датчанка Маргрете Вестагер, которая имеет на руках сразу три козыря.

Во-первых, значительный политический успех своего объединения — АЛДЕ. Во-вторых, тот факт, что она женщина. В нынешних условиях яростной борьбы в Брюсселе за равенство мужчин и женщин во всем, в том числе и на руководящих постах евроинститутов, это сильный аргумент.

Наконец, в-третьих, за последние пять лет на посту еврокомиссара по конкуренции она получила немалую популярность и известность, не в последнюю очередь многомиллиардными штрафами против ключевых американских компаний, в частности IT-гигантов Microsoft, Apple, Google. В условиях усиливающихся разногласий между ЕС и США и продолжающейся между ними торговой войне такая известность придает ей ореол защитника европейских экономических интересов, который сможет вести Еврокомиссию в течение следующих пяти лет.