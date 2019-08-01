Что происходит с гривной и в какой валюте хранить сбережения

Украинцы уже привыкли к том, что гривна в последнее время не падает, а, наоборот, растет. По крайней мере, такая тенденция прослеживается с начала текущего года. Однако появившаяся в «обменниках» напротив до боли знакомых букв USD цифра 24 заставила поволноваться даже самых стойких. И не важно, что курс гораздо ближе к 25 гривнам за доллар, — главное, что национальная валюта впервые за последние несколько лет поднялась до немыслимых высот. Как долго гривна будет оставаться крепкой, когда ждать ее девальвации и в чем, все-таки, гражданам лучше хранить свои сбережения?

Курс доллара на межбанковском валютном рынке 30 июля показал очередное снижение, приблизившись вплотную к психологической отметке в 25 гривен. Тем не менее, во многих обменных пунктах вечером того же дня курс покупки был уже ниже 25 гривен/доллар.

Утром 31 июля ниже 25 гривен опустился и курс продажи.

Национальный банк Украины (НБУ), в соответствии с результатами торгов на межбанке, установил на 31 июля официальный обменный курс на уровне 25,09 гривны/доллар (на 30 июля он составлял 25,25 гривны/доллар).

Торги на межбанке 31 июля стартовали с падения котировок ниже 25 гривен/доллар, но уже ближе к полудню они снова перевалили через эту отметку.

Даешь доллар по 24 гривны!

Тем не менее, эксперты не исключают, что гривна в ближайшее время продолжит укрепляться.

По мнению старшего аналитика инвестиционной компании «Альпари» Вадима Иосуба, через неделю «доллар на межбанке может торговаться вблизи 24,8 гривны, а наличный доллар в банках — на уровне около 24,8-25,1 гривны».

Старший аналитик группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин считает, что курс на уровне 25 гривен/доллар является вполне адекватным для текущего момента. «25 гривен/доллар — это красивая цифра. В ближайшее время она будет выступать психологическим магнитом, который будет притягивать к себе покупателей», — сказал он.

Тем не менее, возможно дальнейшее снижение курса доллара, и следующим гипотетическим рубежом станет курс 24,7-24,75 гривен/доллар. Алексей Шевчишин напомнил, что таких значений курс достигал в 2016 году (тоже, кстати, летом, — Ред.). Однако дальнейшее укрепление гривны прогнозировать сложно.

Тем не менее, не исключено, что курс достигнет уровня 24 гривен/доллар. «Ничего такого необычного в этой цифре нет, она уже не выглядит как фантастика», — сказал в комментарии изданию специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Однако Нацбанк, пользуясь случаем, может начать более агрессивно выкупать доллары, и тогда укрепление гривны замедлится и, соответственно, до 24 гривен курс не дойдет.

Инвестиционный бум заказывали?

Но в августе на валютном рынке Украины традиционно меняется тренд — укрепление гривны сменяется ее ослаблением (иногда это происходит даже в июле, иногда, чуть позже, в сентябре). В это время замедляется экспорт, а аграрии возвращают ранее взятые кредиты. В нынешнем году свою роль, скорее всего, сыграет фактор погоды — дожди могут изрядно подпортить урожай, а это, в свою очередь, скажется на объемах аграрного экспорта, что приведет к сокращению валютной выручки.

С другой стороны, в команде президента Владимира Зеленского заговорили о намерении до конца текущего года открыть рынок земли.

«Это еще больше активизирует предложение валюты со стороны нерезидентов и репатриацию активов лиц, которые давно хотели купить землю и ждали момента», — говорит Андрей Шевчишин.

То же касается планов новой власти провести большую приватизацию, которая тормозилась в последние годы.

«Под это будут заводиться деньги, это — инвестиционный бум, который будет в значительной мере поддерживать гривну», — подчеркнул эксперт.

Не секрет, что своей стабильностью гривна обязана облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые активно скупают как внутренние игроки, так и нерезиденты. Привлекательность этих бумаг состоит в том, что они позволяют неплохо заработать — их доходность в гривне еще недавно была почти 20%. В последнее время, после снижения учетной ставки НБУ, — 16-17%. Валютные ОВГЗ также довольно прибыльны — их доходность остается на уровне 6-7% годовых. Вырученные от продажи облигаций средства поступают в госбюджет, покрывая таким образом его дефицит.

«Но это — долговое обеспечение, что не является лучшим вариантом», — отмечает Андрей Шевчишин.

К тому же, массовая скупка ОВГЗ не может длиться бесконечно. По словам Сергея Фурсы, у Украины «есть лимит на госдолг», а потому приблизительно с середины сентября процесс активного размещения этих облигаций замедлится.

Прогноз — дело неблагодарное

Очевидно, что на сегодня есть факторы как укрепления, так и ослабления гривны. И главный вопрос в том, какие из них перевесят. Соответственно, каким будет курс в ближайшее время?

Андрей Шевчишин прогнозирует, что в августе доллар будет колебаться в коридоре 24,75-25,75 гривны. Если говорить о дальнейших тенденциях, то если раньше на конец года курс виделся на уровне 29-30 гривен/доллар, то сейчас появились предпосылки его пересмотреть до 27-28 гривен/доллар. «Если не будет мировых форс-мажоров, рецессии», — добавил Шевчишин.

Сергей Фурса также считает, что сделанные ранее прогнозы следует скорректировать. Компания, которую он представляет, — Dragon Capital — прогнозировала в конце 2019 года курс 27,5 гривны/доллар. «Но я не уверен, что мы его не пересмотрим в ближайшее время», — отметил специалист, добавив, что, теоретически, он вполне может составить 26,5-27 гривен/доллар.

Но даже доллар по 28 гривен не является чем-то экстраординарным. Можно вспомнить, что 2019 год начался, по сути, именно с такого курса. Однако в феврале он был уже на уровне 27 гривен/доллар, а в марте просел ниже этой отметки (4 марта курс был на уровне 26,4 гривны/доллар). Несмотря на общую тенденцию к снижению в рамках весенне-летнего укрепления гривны, доллар в конце мая снова рванул вверх, остановившись буквально в шаге от 27 гривен.

Храните деньги в сберегательной кассе

Сейчас как никогда актуален, фактически, онтологический для украинцев вопрос: в чем хранить сбережения. Раньше ответ был очевиден — конечно же, в долларах и, впоследствии, в евро. Но сейчас такой однозначности нет.

По мнению Андрея Шевчишина, перевод гривневых средств в валюту имеет смысл лишь в том случае, если будет значительная девальвация гривны. Разумеется, речь идет, в первую очередь, о размещении средств, как минимум на банковском депозите. Сейчас вклад в гривне может принести доход в размере 14-15% годовых, в валюте — 2-3% (и вряд ли, в принципе, более 4%).

При этом лучше диверсифицировать вложения — половину сбережений перевести в валюту, а половину оставить в гривне, считает эксперт.

Сергей Фурса также за диверсификацию. При этом, ему представляется более целесообразным вкладываться в те самые ОВГЗ, поскольку они «дадут защиту от потенциальной инфляции и девальвации». К тому же, доход по облигациям, в отличие, например, от депозитов, не облагается подоходным налогом (однако в этом случае предусмотрены платежи банку или брокеру, которые представляют интересы покупателя).

Кризис отменяется

Но все эти планы могут рассыпаться в одночасье, если в мире разразится финансовый кризис. В этом случае инвесторы побегут с рынков развивающихся стран, включая Украину, что чревато обвалом их национальных валют.

Кстати, незадолго до финансового кризиса 2008 года, который вошел в активную фазу в сентябре, доллар заметно ослаб — в разгар лета за него давали 4,6 гривны, при том, что до этого он был на уровне 5 гривен. Но с раскручиванием кризиса гривна обесценилась вдвое, и только через некоторое время курс стабилизировался на отметке 8 гривен/доллар (который сегодня кажется откровенным издевательством).

Однако столь явные аналогии с 2008 годом, скорее всего, сегодня неуместны. «Никто не станет спорить на деньги, что кризис придет именно в сентябре. В любом случае, такие резкие движения — это плохо для экономики. Но я бы не стал сравнивать ситуацию с 2008 годом. Пока», — заявил Сергей Фурса.

Андрей Шевчишин также не склонен проводить параллели с тем периодом. По его словам, наученные горьким опытом, правительства и центробанки готовы стимулировать экономики своих стран. Кроме того, президент США Дональд Трамп намерен переизбираться на второй срок на выборах, которые состоятся в ноябре 2020 года. А это значит, что он сделает все возможное, чтобы до этого времени не допустить кризиса. В связи с этим, можно надеяться, что пока серьезных экономических потрясений не будет.

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