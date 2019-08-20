Войти
Супрун обнаружила у каждого украинца психологическую травму
позиция
Супрун обнаружила у каждого украинца психологическую травму
Военные получат премии ко Дню Независимости
официально
Военные получат премии ко Дню Независимости

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

валюта
RSS

Банкиры ожидают стабильный курс гривны осенью

435
Банкиры ожидают стабильный курс гривны осенью

Курс гривны этой осенью сохранится примерно на нынешнем уровне благодаря значительной выручке аграриев, экспорту металлургической продукции, сотрудничеству с Международным валютным фондом (МВФ) в рамках новой программы и более спланированным действиям бизнеса благодаря публикации прогноза учетной ставки Национальным банком Украины (НБУ), такое мнение высказали банкиры на «круглом столе» «Финклуба» в Киеве в во вторник.

«Я не вижу серьезных причин для девальвации гривни: плюс-минус она будет в этом же коридоре», — сказала начальник управления казначейства «Банка Форвард» Наталия Шишацкая.

По ее словам, сезонное увеличение активности импортеров может подтолкнуть гривню к некоторому ослаблению. «Но я не думаю, что это будет иметь огромное влияние. Тот фактор, что мы ожидаем довольно большую экспортную выручку от аграриев и от металлургической продукции, думаю, будет сглаживать эту активность», — добавила Шишацкая.

Как считает глава правления банка «Глобус» Сергей Мамедов, недавнее решение Нацбанка о публикации прогноза учетной ставки даст бизнесу возможность лучше планировать покупку-продажу валюты, что, в свою очередь, сдвинуло и в целом видоизменило сезонность валютного рынка.

Банкир также отметил, что на курс окажет влияние продолжение сотрудничества с МВФ и проведение реформ в стране, которые будут запускаться.

Помимо этого, Мамедов положительно оценил политику Нацбанка относительно снижения учетной ставки, которая должна способствовать увеличению кредитования.

Несмотря на в целом позитивную оценку курса гривни осенью, главный экономист Альфа Банка Алексей Блинов посоветовал не забывать опыт 2008 года. «В 2008 году экономика росла и первый, и второй кварталы, (но — ИФ) все знают, что случилось в четвертом квартале. Нельзя недооценивать любые угрозы», — считает Блинов.

Читайте также: Инвестор Марк Мёбиус призвал покупать золото по любой цене

Заместитель правления главы НБУ Дмитрий Сологуб отметил, что в стране сейчас наблюдается финансовая дедолларизация, и важно ее не форсировать, а продолжать нормальную макроэкономическую политику гибкого курса, снижения уровня инфляции, роста экономики, что в итоге позволит продолжить дедоларизацию.

Он добавил, что Нацбанк много надежд возлагает на новый парламент для реализации своих планов дальнейшей валютной либерализации. «Нацбанк не должен гоняться за теми, кто продает или покупает валюту. В стране все должны понимать, кто оплатил налоги, когда выводит деньги в оффшорные юрисдикции. Если все это будет сделано, мы будем двигаться в либерализованном валютном рынке », - пояснил замглавы НБУ.

доллар, курс, гривна
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 20 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Рост ВВП: есть ли повод для оптимизма?

Госстат опубликовал данные, которые позволяют дать предварительные оценки развитию экономики Украины за II квартал и I полугодие 2019 года. Реальный ВВП Украины во II квартале 2019 по сравнению с I кварталом вырос на 1,6%. А, если сравнивать со II кварталом прошлого года, вырос на 4,6%. Этот рекордный с 2016 года показатель привел к ряду положительных оценок. Предлагаю разобраться, действительно ли ситуация в украинской экономике дает серьезный повод для оптимизма.
Сергей Иванов
Сергей Иванов
журналист

Станет ли Грымчак-гейт Луценко-гейтом

Страна переживает очередной коррупционный скандал с участием одного из самых рьяных ура-патриотов Юрия Грымчака. И пока журналисты наперебой публикуют новые пикантные детали этого, безусловно отвратительного, инцидента, я предлагаю проанализировать его с разных сторон и спрогнозировать, кого может накрыть взрывная волна от этого скандала с учетом текущей политической конъюнктуры.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об олигархах, моралистах и рационализме

В Украине большинство ненавидит олигархов. Но так ли это рационально? Все действительное – разумно, говорил Гегель. Нехорошо, что в стране установился олигархический способ правления. Но раз так сложилось, причем сложилось в результате действия стихийных сил, значит это - единственно возможный и относительно эффективный способ хозяйствования в Украине в настоящее время.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016