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«Двуличный Лукашенко»: Беларусь налаживает отношения с США

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«Двуличный Лукашенко»: Беларусь налаживает отношения с США

Визит Болтона в Минск и «Варшавский пакт» создали впечатление, что США втянули Беларусь в сформированный ими политический и экономический альянс.

Белорусский президент очень мало кого лично едет встречать в аэропорт — разве что Путина и других мировых лидеров подобного масштаба. Остальные как-то сами добираются. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон такой чести даже по протоколу никак не должен был удостоиться, и официально не удостоился, но многие обратили внимание на слова американца, сказанные им уже впоследствии: «Я указал президенту по дороге из аэропорта во Дворец независимости на магазин Huawei, который мы проезжали — прямо здесь, в Минске». Неужели все же встречал или просто Болтона неправильно поняли или неточно перевели?

Встречал или не встречал, однако более удивительным стало другое — режим секретности уже во время официальных переговоров. Даже главу МИД Беларуси Владимира Макея выставили за дверь через какое-то время, и ключевые вопросы Лукашенко с заморским гостем обговаривали один на один. Сам Болтон потом сказал журналистам: «На переговорах с Лукашенко не принято конкретных решений, проблемные вопросы не разрешены, но дискуссия важна для дальнейшей работы». Похоже, что слукавил.

Поначалу приезд Джона Болтона в Минск (сразу после Кишинева и Киева, но перед Варшавой) рассматривался всеми наблюдателями в контексте того, что США хотят сыграть свою роль в прекращении конфликта на востоке Украины. Напомним, что белорусский президент позиционирует себя как главного «хранителя» региональной безопасности. Встреча на его поле лидеров «нормандской четверки» в феврале 2015-го стала для него несомненным успехом, и теперь он всячески продавливает проведение в Минске саммита «Хельсинки-2», чтобы прекратить «новую холодную войну».

Лукашенко всячески демонстрировал, что открыт любым инициативам и больше не рассматривает Америку как врага. «Я предложил бы обсудить откровенно, даже по-дружески все вопросы наших отношений. Пусть они будут неприятными для Беларуси, но вы должны их обозначить, — заявил он. — Несмотря на всю шумиху, которая происходит вокруг вашей поездки, здесь много положительного».

Вечером того же дня в интервью Болтон отметил, что обсудил с Лукашенко тесные связи Минска с Пекином и Тегераном, поговорив «об угрозах, которые исходят от Китая, (...) тех вещей, которые дали им несправедливое преимущество». (Тут-то и про магазин Huawei не забыл.) Однако белорусская сторона всячески показывала, что на самом деле разговор шел об Украине. Как сказал журналистам Владимир Макей, американцы уехали с пониманием готовности Минска сделать все для урегулирования ситуации. Потом добавил: «Александр Лукашенко изложил известную точку зрения на ситуацию в Украине и наши предложения относительно того, как можно было бы преодолеть этот конфликт. (...) Если участие США и других стран позволит ускорить этот процесс, то кто тогда против?»

В Кремле официально расценили визит советника президента США в Минск как внутреннее дело Беларуси. «Говорить о тесном взаимодействии Беларуси и США, нам кажется, в настоящий момент не приходится», — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, назвав поездку Болтона — рабочей. 30 августа, кстати, Лукашенко и Путин переговорили между собой. Официальный портал белорусского лидера рассказал об этом предельно сдержанно: «Главы государств обсудили текущую повестку дня и развитие двусторонних отношений. (...) Президенты обменялись мнениями и по международным вопросам».

Однако, пока Кремль демонстрировал спокойствие, СМИ вылили на читателя целый ушат «конспирологии». А именно: Лукашенко на встрече с Болтоном якобы говорил про «ключевую роль США в сдерживании политики России в регионе» и даже просил помощи в избавлении от российского влияния, а заодно кредитов на $15 млрд. Также Беларусь якобы выразила готовность покупать нефть и газ в США. Взамен на это глава Белоруссии будто бы готов уменьшить участие страны в интеграционных проектах на постсоветском пространстве: в союзном государстве с РФ, ЕАЭС и ОДКБ. Также якобы обсуждалась отмена санкций против членов семьи Лукашенко.

Попутно с Болтоном договорились о возвращении послов в Минск и Вашингтон к маю 2020-го и о последующем визите Лукашенко в США. До этого в белорусской столице откроется офис USAID и фонда Маршалла. Наконец, Лукашенко передал приглашение Трампу и его зятю Кушнеру (чьи бабушка и дедушка родом из Новогрудка) приехать в гости.

«На самом деле, как говорят теперь в Минске, белорусскому президенту американцы действительно предложили сотрудничество „по полной программе“. Но при этом выдвинули ряд условий, — сказал изданию „Росбалт“ белорусский политолог Владислав Калюжный. — Первое: пригласить США в „нормандский формат“. Второе: поддержать тот план украинского урегулирования, которые предложат европейцы вместе с США. Третье: активизировать контакты с Варшавой как главным проводником американских интересов в регионе».

Продолжение последовало очень быстро: уже через день секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась провел в Варшаве переговоры с польским и украинским коллегами, а также — тем же Джоном Болтоном. Информацию об этом слил сам советник Трампа, написавший у себя в Twitter: «Мы разделяем общую обеспокоенность региональной стабильностью и привержены укреплению суверенитета и безопасности наших народов».

Безопасность от кого могут обсуждать США, Украина, Польша и Беларусь? Ну явно не от агрессивного альянса Литвы и Латвии. Впрочем, белорусская сторона после демонстративной паузы, затянувшейся до 3 сентября, заявила, что россиянам беспокоиться не о чем. «Встреча в Варшаве секретарей советов безопасности США, Польши, Украины и Беларуси полностью вписывается в минские инициативы по расширению международного диалога, — отметил Зась. — Я призываю не искать в этой встрече скрытых смыслов, не строить конспирологических теорий».

Хотя, действительно, очень вероятно, что Беларусь идет навстречу США не только и не столько чтобы получить некую весьма условную гарантию защиты от «русского мира». Есть еще один очень важный фактор — энергетический.

31 августа Украина, Польша и США подписали в Варшаве меморандум в сфере энергетики. В частности, страны согласовали сотрудничество в вопросе о поставках газа. Цель соглашения — уменьшение зависимости региона от энергоносителей из РФ. Накануне польская компания PGNiG уже сообщила, что начала перепродажу сжиженного американского природного газа в Украину, которая сможет принимать 6 млрд кубов, поставляемых из США и других стран. При этом замглавы PGNiG Мачей Вожняк утверждает, что американский СПГ, перевозимый танкерами, обходится Польше на 20-30% дешевле (!) российского газа.

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В Беларуси также якобы изучают возможность покупать через Польшу СПГ из США. Но тут дело, вероятно, в том, что переговоры с РФ о ценах на газ на несколько следующих лет еще не завершены (сейчас российское «голубое топливо» обходится Минску по $127 за тыс. куб. м), а потому представляется, что белорусы таким образом выторговывают приемлемые для себя условия. И, скорее всего, выторгуют. Ведь если даже Беларусь начнет покупать газ у американцев (пусть и незначительные объемы), для Москвы это будет настоящим провалом. Что касается «черного золота», «Белорусская нефтяная компания» уже наняла лоббиста Дэвида Генкарелли, чтобы добиться смягчения санкций и получить разрешение на закупку американской сырой нефти.

Конечно, вряд ли Беларусь совершит такой уж быстрый маневр от союза с Россией в сторону Запада. Да и от российских энергоносителей она вряд ли откажется. Но уже очевидно: приезд Джона Болтона и неофициальное, но очень явное участие Минска в «Варшавском пакте» дает в России обильную пищу рассуждениям о «белорусах-предателях» и «двуличном Лукашенко».

Беларусь, Александр Лукашенко, Джон Болтон
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