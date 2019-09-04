Как искоренить неосознанные привычки

Но как насчет подсознательных привычек, о которых вы даже не подозреваете? Может быть, вы обратите на них внимание позже, а может быть, не заметите никогда. Как изменить такие привычки?

У меня тоже есть ряд привычек, на которых я мог бы сосредоточиться:

Осуждать других людей

Бездумно есть, особенно когда я разговариваю с людьми или смотрю телевизор

Сидеть слишком долго в интернете

Сравнивать себя с другими или осуждать себя

Закрываться в себе, когда кто-то мной недоволен

Скрывать что-то от окружающих, потому что мне стыдно или страшно, что они узнают

И это всего лишь горстка самых ярких таких привычек. Они глубоко укоренились, потому что я живу с ними с самого детства.

Это не причина ругать или осуждать себя. Нет ничего плохого в том, что у меня есть эти привычки. И все же я вижу, как они бесполезны для моего счастья, для моих отношений, для работы, которую я хочу делать в мире.

Так что было бы полезно исправить эти неосознанные привычки.

Как же это сделать?

Что нужно знать о смене неосознанных привычек

Важно знать, что есть два больших препятствия для изменения этих видов привычек:

Они глубоко укоренились. Вы годами укрепляли их и поэтому не сможете просто щелкнуть переключателем и изменить их за день или неделю. Изменения могут занять месяцы, а в некоторых случаях и дольше — в зависимости от того, сколько внимания вы уделяете этому и насколько вы последовательны.

Они неосознанные. Если вы не в курсе, что делаете что-то, вы не можете изменить это. Оно просто продолжает происходить без вашего участия. Без осознанности вы бессильны.

Так что, скорее всего, это будет сложный прерывистый процесс со множеством «сбоев». Но на самом деле они не будут сбоями, если использовать их для обучения и повышения осознанности. Это может обескуражить, но можно рассматривать каждую неудачу как необходимый шаг к большей осознанности, к тому, чтобы перейти эту реку.

Метод изменения безотчетных привычек

Сосредоточьтесь только на одной привычке. Посмотрите на мой список привычек, приведенный выше, — все они выглядят отличными кандидатами для немедленной работы. Так почему бы не взяться за все сразу, верно? Но достаточно сложно осознать хотя бы одну из этих привычек, а осознавать сразу несколько — все равно, что пытаться смотреть 5 телевизоров одновременно. Я бы сказал, что это невозможно. Выберите только одну — и в итоге постепенно справитесь со всеми. Признайте влияние привычки на вас. Прежде чем начать, подумайте, как эта привычка на вас влияет. Понаблюдайте несколько дней и посмотрите, как она влияет на ваше счастье, отношения и значимую работу, которую вы делаете в мире. Начните понимать, что именно эта привычка делает с вашей жизнью. И тогда станет ясно, что вы не хотите больше делать это с собой и окружающими вас людьми. Вы не можете допустить этого. Выделите пространство для практики, чтобы концентрироваться и повышать осознанность. Сосредоточившись на одной привычке и прояснив, что она делает, вы можете создать пространство для изменений. Например, если бы я хотел заняться привычкой «осуждать окружающих», я мог бы ежедневно проводить час за прогулкой, чтобы смотреть на людей и отмечать, когда у меня появляются порывы судить их. Я активно следил бы за привычкой. Может быть, понадобится всего лишь 30 минут или даже 5, в зависимости от привычки. Но у этого процесса есть конкретное начало и конкретный конец, и я очень сознательно тренируюсь в это время. Я могу постепенно увеличивать время или проводить несколько тренировок в день, но это не должно длиться целый день. Иногда можно делать меньше. Важно стараться быть максимально осознанным во время этого тренировочного процесса. Представьте себе альтернативную привычку, которая была бы более полезной. Например, вместо того, чтобы судить людей, я мог бы попытаться посмотреть на них с состраданием. Вместо того, чтобы есть бездумно, я мог бы наслаждаться каждым укусом, делая паузу, чтобы спросить, будет ли еще один укус проявлением любви или просто бездумным удовлетворением желания. Вместо того, чтобы сидеть слишком долго, я мог бы устраивать 15-минутные рабочие сессии, вставая и тренируясь между ними. Вместо того, чтобы сравнивать себя с другими или осуждать, я мог бы взглянуть на себя любящими глазами. Вместо того, чтобы закрываться, когда кто-то мной недоволен, я мог бы попытаться увидеть их боль и то, что они переживают. Вместо того, чтобы скрывать что-то, я мог бы быть открытым и ранимым. Это только примеры — потратьте немного времени, чтобы представить себе более предпочтительную привычку. Когда вы заметите, что делаете что-то по старой привычке, попрактикуйтесь вместо этого в новой. Это очевидно — во время тренировки, заметив, что взялись за старое, постарайтесь применить новую привычку, как можно более взвешенно и осознанно. Как можно более последовательно. Если вы не делаете это последовательно, просто замечайте эти моменты, чтобы становиться более осознанными. Повторите много раз. Этот пункт тоже очевиден — повторяйте так часто, пока процесс не станет более легким, естественным и автоматическим. Подкрепляйте успех, мысленно хлопая себя по спине — радуйтесь этому успеху, даже если он не идеален. Найдите минутку, чтобы ощутить благодарность за усилия. Укорените новую привычку раньше. В процессе можно привыкнуть к новой привычке намного раньше. Например, вместо того, чтобы судить кого-то, а затем переключаться на то, чтобы смотреть на него с состраданием… Я мог бы увидеть кого-то и сразу же попытаться взглянуть на него с состраданием. Это требует осознанности и практики, но со временем становится легче. Вы полностью отбрасываете старую привычку, чтобы укрепить новую. Повторите еще много раз. Повторите столько раз, сколько требуется, чтобы довести привычку до автоматизма. Можно добавить дополнительные практические занятия. Можно даже попытаться поймать себя за пределами тренировочных сессий, пока не станет действительно легко проявлять осознанность в течение дня. Важно: воспринимайте каждую ошибку как ступеньку к большему осознанию. Помните, что вам не нужно добиваться совершенства. Это будет трудно. Старая привычка укреплялась годами. Развивайте в себе терпение, понимание, сострадание. Учитесь подбадривать себя, когда все сложно. И рассматривайте каждую неудачу как информацию, которую можно использовать, чтобы становиться все лучше и лучше

Вот такой метод. Он работает, уверяю — я с его помощью изменил некоторые сложные привычки, хотя мне и потребовалось больше времени, чем я хотел бы признать. Я все еще работаю с этим методом, рывками, беспорядочно. Но сдвиги происходят. У вас тоже получится!