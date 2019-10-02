SMM за 2 млн: Как структура Киевсовета заказывает ботов за деньги киевлян

Резонансный тендер на SMM-щика за 2,5 млн гривен для КП Киевсовета «Центр публичной коммуникации и информации» подходит к концу — аукцион уже завершен, и победителем конкурса публичных закупок вполне может стать днепровская газета, которая за 2,3 млн средств из столичного бюджета займется раскруткой страниц ЦПКИ в Facebook и Instagram.

Собственно сама коммунальная структура, которая по замыслу должна быть рупором Киевсовета, пытается раскрутить саму себя с момента создания — флажками, брелками, платной раскруткой сайта и конкурсами с условиями «поставь лайк странице». Но поскольку все эти методы оказались безрезультатными, Центр коммуникации решил пойти прямым путем, и заплатить за SMM-услуги (продвижение своих страниц при помощи ботов) из карманов самих киевлян.

Лодка без капитана

Коммунальное предприятие «Центр публичной коммуникации и информации» Киевсовет создал в ноябре 2018 путем реорганизации печатного издания «Вечерний Киев». Фактически же ради создания новой структуры КГГА столичные власти «похоронили» старейшую газету киевлян, которая выходила с января 1906, хотя под известным брендом и оставили небольшой интернет-портал.

Исполняющим обязанности директора нового столичного КП стал Максим Филиппов, который ранее занимал должности и.о. главного редактора газет «Крещатик» и «Вечерний Киев», а также возглавлял комиссию по их реорганизации. Уже 10 месяцев Филиппов занимает должность и.о. руководителя Центра коммуникации Киевсовета, не уступая никому свое место. Официально Департамент общественных коммуникаций КГГА пытается провести конкурс на место директора КП еще с марта этого года, но по довольно странным обстоятельствам до сих пор эта задача остается столичным чиновникам непосильной.

Фактически тендеры на миллионы бюджетных средств проводит предприятие, у которого даже нет даже официального руководителя, а на последнем заседании конкурсной комиссии директор Департамента Роман Лелюк заявил, что при отсутствии руководителя у КП «ЦПКИ», он «не сможет нести за него ответственность».

«Повышение уровня осведомленности»

Сайт электронных публичных закупок ProZorro по заказчику с кодом ЄДРПОУ 16469058 выдает 45 результатов. При этом, поскольку КП «Центр публичной коммуникации и информации» было создано в конце 2018, до января 2019 закупки под данным кодом проводило КП «Вечерний Киев», которое заказывало в основном услуги печати, бензин и компьютерную технику. Также руководство уже несуществующей газеты проводило и тендеры по мелочам — чай, кофе, туалетная бумага.

После реорганизации и смены названия на «Центр публичной коммуникации и информации» коммунальное предприятие также проводит тендеры на бензин, офисные принадлежности и средства гигиены. При этом из закупок нового коммунального предприятия Киевсовета исчезают мелкие тендеры на кофе — вместо них появляются куда более существенные — закупки услуг по рекламе.

Так, в апреле ЦПКИ проводит тендер на 1,6 млн грн на рекламные и маркетинговые услуги. Полное название тендерной документации звучит более чем замысловато: «Услуги по проведению информационно-коммуникационной кампании по повышению уровня осведомленности киевлян относительно гражданского участия и возможностей партисипаторного бюджета». На самом же деле, под «повышением уровня осведомленности» и модным термином «партиципация» в данном контексте имеется в виду реклама Общественного бюджета.

За 1,6 млн, согласно тендерной документации, необходимо было провести уличный фестиваль общественного участия «ГБФест» с привлечением творческих, спортивных и художественных коллективов, а также организовать 20 тренингов и 10 промоакций для киевлян с целью популяризации Общественного бюджета.

Уступив 8 тысяч гривен, данный тендер выигрывает ТОВ «Хайп Медиа». Согласно прейскуранту, проведение фестиваля и тренингов обошлось городу в 400 тысяч гривен, 440 тысяч потрачено на рекламу на внешних носителях, еще 150 тысяч — на мелкую рекламную продукцию (ручки, флажки и брелоки) а 300 тысяч гривен ушли на продвижение рекламы «партисипаторного бюджета» в Интернете.

480 тысяч за чужой трафик

После реорганизации КП «Вечерний Киев» в КП «Центр публичной коммуникации и информации» в наследство новой структуре перешел сайт vechirniy.kyiv.ua, раскруткой которого всерьез занялось руководство Центра.

Для того, чтобы раскрутить сайт «Вечерний Киев» в Интернете, в апреле и мае были объявлены тендеры на 480 тысяч гривен, однако оба раза торги были отменены из-за того, что заявки на участие в конкурсе подали менее двух участников. Закон позволяет в подобных случаях проводить переговорные процедуры без аукциона, и Центр коммуникации Киевсовета заключает договор на продвижение своего сайта на основании переговоров с ТОВ «Стрічка новин».

Согласно тендерной документации, почти за полмиллиона бюджетных средств Центр публичной коммуникации и информации заказывает «размещение в ленте новостей, которая транслируется на интернет-портале www.ukr.net заголовков (названий) статей/новостей Заказчика в приоритетном порядке по отношению к другим заголовкам (названиям) статей/новостей», а также «ежеминутное получение гипертекстовых ссылок, которые ведут на интернет-страницы сайта Заказчика vechirniy.kyiv.ua, на которых размещены соответствующие статьи».

Фактически же «приоритетный порядок в ленте» означает банальную покупку чужого трафика, при помощи которого «Вечерний Киев» и должен увеличить количество заходов на свой ресурс.

За 480 тысяч услуги по продвижению сайта исполнитель обязуется предоставлять на протяжении полугода, таким образом, покупка трафика для сайта «Вечерний Киев» обходится городу в 80 тысяч в месяц.

Так на портале www.ukr.net в разделе «Киев и область» ежеминутно появляются новости, и среди прочих — материалы сайта «Вечерний Киев». Однако, если одни новостные сайты попадают в эту ленту автоматически, то другие приходят сюда на платной основе — например, за деньги киевлян, которые, кстати, об этом могут даже и не догадываться.

Сторонний аналитический ресурс, который занимается проверкой посещаемости сайтов по открытым счетчикам, сообщает, что на «Вечерний Киев» заходит около 10 тысяч посетителей в день и около 316 тысяч в месяц.

На сайте всемирно известной компании SimilarWeb, которая занимается веб-аналитокой и оценкой трафика, можно проследить также процентное соотношение посетителей «Вечернего Киева». Так, только 17% из общего количества посетителей попадают сюда напрямую, 3,2% приходят из поисковых систем, 2,7% приводят на сайт соцсети. Основное же количество посетителей (76%) приходят на сайт по переходу из других сайтов, и 98,77% из них — по переходу с ресурса ukr.net.

За 80 тысяч гривен, согласно прайсу ukr.net, можно купить 670 тысяч переходов в месяц, то есть — около 21-22 тысяч в день. Однако «Вечерний Киев», за трафик которого ЦПКИ платит по 80 тысяч, имеет в два раза меньше переходов, чем должно было бы быть за эти деньги.

Показательно, что даже при платном трафике сайт «Вечерний Киев» не вошел в десятку лучших городских сайтов, составленную «Информатором» на основании данных сервиса SimilarWeb.

«Спасибо, Марина, что я есть!»

Через Центр коммуникации и информации Киевсовет оплачивает также техническое обслуживание своих мероприятий. Так, 18 июня в колонном зале КГГА прошел форум Марины Хонды «Социальные права как механизм развития гендерно-сбалансированного человеческого капитала». Специально под этот форум Центр проводит тендер на почти 80 тысяч гривен, из которых более 60 тысяч гривен стоит аренда одного светодиодного экрана.

Стоит отметить, что вообще-то Центр коммуникаций специализируется на информационной поддержке мероприятий киевских властей, а тендер на услуги по техническому обеспечению гендерного форума — единственный, в котором ЦПКИ выступил в качестве завхоза, «раскошелившись» на деньги киевлян на аренду экрана за 60 тысяч. Видимо такая щедрость возникла оттого, что гендерный форум в КГГА проводила Марина Хонда, а именно она возглавляла Департамент общественных коммуникаций КГГА до декабря 2018 года, и под ее чутким руководством и произошло зарождение нового КП «ЦПКИ».

Фото: Марина Хонда выступает на фоне светодиодного экрана, на котором транслируется Марина Хонда

В принципе, в ЦПКИ своей признательности основательнице и не скрывают, периодически выкладывая на своей странице в Фейсбук благодарность Марине вместе с признаниями в любви к самим себе: «Спасибо, что я есть!» и «Как же вы все жили без меня?».

Поставь лайк, получи кепку!

Впрочем, экран за 60 тысяч — это реальные мелочи на фоне общих расходов Центра, так же как и заказ канцтоваров с рекламой самих себя. Так в июне КП Киевсовета «ЦПКИ» в очередной раз заказывает изготовление рекламной печатной продукции на 94 тысячи гривен.

Ручки, блокноты и папки с логотипами инициатив Киевсовета и самого ЦПКИ — вещи, безусловно, важные. Особенно, в контексте высоких целей, в рамках которых они находят себе применение.

В отчете о работе ЦПКИ за 2019 год в разделе «фестивали и конкурсы» значится два события — масштабный «ГБФест» в парке Шевченко (на который Центр потратил 1,6 млн) и «Конкурс на лучшую публикацию про Общественный бюджет» в Фейсбуке, победитель которого и получает ручку, кепку и блокнот с логотипом Общественного бюджета и самого ЦПКИ.

Попытки Центра коммуникации раскрутить самих себя выглядят смешно даже для подписчиков их же страниц, которые отмечают неоправданное внимание ЦПКИ к собственной структуре. А в комментариях к конкурсу выразил желание поучаствовать в нем ради кепки с логотипом ЦПКИ только один человек — заместитель директора Центра публичной коммуникации Алексей Коваленко.

Позже на странице Центра появилась информация о завершении конкурса и фото счастливой победительницы с кепкой ЦПКИ в руках. К сожалению, никакой информации о количестве участников соревнования, а также текст победительницы, посвященный Общественному бюджету, не были опубликованы в сети.

По своей сути ЦПКИ — это информационный центр, который должен частично выполнять задачи пресс-службы, информируя общество о работе столичной власти. На практике же, Центр занимается самопиаром, тратит десятки тысяч гривен на никому не нужные кепки со своим логотипом и проводит никому не интересные конкурсы, чтобы «впарить» хоть кому-то эти же кепки. И это, как отмечают сами киевляне, как минимум, грустно...

Кина не будет

Впрочем, уже в сентябре трата ЦПКИ бюджетной «мелочевки» на брелоки и папки оказывается «карманными расходами», и Центр коммуникации выходит в своих тендерах на более высокий уровень, где суммы закупок на рекламу исчисляются семизначными числами.

Так, 2 сентября Центр объявляет тендер на 2,5 млн грн на «Услуги по производству кинопленки и видеокассет и сопутствующие услуги» (Услуги по изготовлению промороликов и фото). Согласно тендерной документации, сто тысяч долларов ЦПКИ собирался заплатить за 29 видеороликов и 12 анимационных роликов по 30-60 секунд, и четыре тематические фотосессии.

Как отмечалось в документации, все эти «золотые» фото и видеоролики должны были в дальнейшем быть размещены на страницах заказчика в соцсетях (то есть, на странице ЦПКИ), и информировать киевлян о позитивных аспектах жизни столицы.

Тематически же контент заказываемых видеороликов охватывает 11 тем: 10 из них, действительно, касаются жизни столицы и могут быть интересны киевлянам, а в отельный тематический пункт вынесено создание роликов о деятельности самого Центра коммуникации Киевсовета.

Примечательна также и приоритетность заказываемых роликов по этим тематическим категориям. Например, для таких категорий как «Надежный друг» и «Здоровье киевлян» ЦПКИ заказывает всего по одному ролику. Для того, чтобы осветить тему «Киев украиноязычный» и «Особенности осуществления права собственности в многоквартирном доме» заказано уже по два ролика. И уж куда более важной при этом оказалась тема «Ознакомление киевлян с деятельностью КП „Центр публичной коммуникации и информации“ и освещение его деятельности», на которую исполнителю необходимо снять целых три ролика. По значимости проблематики для киевлян тема ЦПКИ по тендерной документации может равняться разве что с категорией «Гендер в деталях» (ну, той самой гендерной темой, которой серьезно занимается идейная основательница Центра Марина Хонда), для которой также заказано целых три ролика.

Через неделю после первого тендера на 2,5 млн Центр коммуникации Киевсовета объявляет еще один тендер на 2,5 млн на «Рекламные и маркетинговые услуги (Услуги по размещению и продвижению видео и анимационных роликов, информационных объявлений и фото в социальных сетях -SMM услуги)». Таким образом ЦПКИ собирался оприходовать целых 5 млн бюджетных средств на рекламу Киевсовета и самого себя.

Однако новость про тендер на SMM-щика за сто тысяч долларов вызвала резонанс в СМИ, что, возможно, и смутило заказчика.

20 сентября, когда стало понятно, что скандала вокруг тендеров не избежать, комитет ЦПКИ проводит заседание, на котором неожиданно отклоняет два из двух поступивших предложений на участие в аукционе — ФОП Пожидаева и ТОВ «Хипакома». Официальная причина отказа — отсутствие у участников справки с информацией о соблюдении законодательства о защите окружающей среды и справки с указанием юридического адреса предприятий. Таким образом, Центр публичной коммуникации Киевсовета отменил один тендер на 2,5 млн, лишив жителей столицы возможности увидеть три ролика в соцсетях о деятельности ЦПКИ.

Два «лимона» за ботов

А вот тендер на SMM-услуги за 2,5 млн находится в активной стадии. И здесь важно отметить, что летом ЦПКИ уже пытался провести подобный тендер, но в пять раз дешевле.

Так в июле было объявлено о проведении тендера «Информационно-просветительская кампания по коммуникативной стратегии Киева и работы «Центра общественных коммуникаций» на 500 тысяч гривен. При этом за полмиллиона Центр коммуникации Киевсовета собирался купить целый пакет услуг, в который входили и полная разработка стратегии развития (с брендбуком, вижуалом и концепцией сторитейлинга), и создание сайта ЦПКИ с образовательным чат-ботом, и печать сувенирных ручек, пакетов, значков с логотипом ЦПКИ, а также подготовка уникального контента для Facebook и Instagram с их последующим продвижением.

Летний тендер на полмиллиона с продвижением Instagram не состоялся. И вот уже в сентябре ЦПКИ снова заявляет о намерении купить услуги по продвижению своих страниц в соцсетях, но уже в пять раз дороже — не за 500 тысяч, а за 2,5 млн гривен.

Условия тендера при этом переписали, убрав из него разработку сайта, брендбука и печать значков. И, если раньше ЦПКИ просил продвигать отдельные посты с охватом аудитории до 150-300 тысяч просмотров, то теперь речь идет о раскрутке самих страниц заказчика — до 50 тысяч подписчиков.

В тендере не идет речь об изготовлении контента (его должны были купить за 2,5 млн в закупке по категории «производство кинопленки и видеокассет»), а только о том, чтобы разместить его на страницах заказчика, и раскрутить эти страницы. О том, что контент для размещения в соцсетях должен быть предоставлен заказчиком, сказано и в переписке на сайте prozorro.gov.ua.

Мы поинтересовались у Центра публичной коммуникации Киевсовета, на основе чего была назначена стартовая цена за этот тендер, и какими рыночными предложениями она обусловлена. В ЦПКИ ответили, что руководствовались мониторингом Интернета, при этом отметив, что цена в 2,5 млн является стартовой, и может быть снижена в результате торгов.

Кстати, после резонанса с новостью о продвижении соцсетей, чудеса по резкому снижению цен в ходе аукциона, действительно, стали происходить в тендерах ЦПКИ. Так, недавно Центр быстренько провел тендер на разработку своего брендбука (дизайна логотипа, ручки, чашки, флажка и прочей рекламной продукции из 38 пунктов). Что интересно, при ожидаемой стоимости в 150 тысяч, цену удалось снизить всего до 33 тысяч.

Впрочем, цена на тендер за SMM-услуги тоже снизилась, но, скорее, чисто символически. Так, на сегодня аукцион на тендер уже завершен. По итогам в нем приняло участие два конкурсанта: ПП «Перфектні рішення» и ТОВ «Газета «„Наше місто“» из Днепра, которое выступило с минимальным предложением в 2 295 000 грн.

Будет ли подписан контракт с днепровской газетой, пока неизвестно. Также пока не ясно, какой именно контент должен продвигать исполнитель, если ЦПКИ отменило тендер на его изготовление.