Как сервисы такси захватывают рынок интернет-платежей

Адам Минтер, колумнист Bloomberg View, о том, как азиатские компании находят новые способы предлагать финансовые услуги.

На прошлой неделе компания Grab, одна из ведущих служб по вызову такси, объявила о том, что пользователи ее приложения теперь могут отправлять друг другу кредиты, используемые для оплаты поездок. Более того, к концу года они смогут использовать эти кредиты в более чем тысяче магазинов и ресторанов, так что, если все пойдет хорошо, однажды Grab может превратиться в платформу электронных платежей с дополнительной услугой в виде вызова такси.

Это радикальная, но вполне логичная эволюция, ведь доступа к традиционным финансовым услугам нет почти у 2 млрд людей — большинство из них живут в развивающихся странах с экономикой, где преобладают наличные, и где банки не горят желанием предлагать населению кредиты, кредитные карты и депозиты. Доходы в этих странах растут, и новые технологии порой помогают предпринимателям «шагать через ступеньку», осваивая сразу новые методы ведения бизнеса.

В частности, распространение мобильных телефонов позволило развить параллельную финансовую систему и получить некоторые любопытные результаты. Началось все с Кении. В 2007 году компания Safaricom представила услугу M-Pesa — перевод денег между пользователями с помощью СМС. Очень быстро M-Pesa превратилась в полноценную платежно-банковскую систему, работающую на преобладающих в регионе «кнопочных» телефонах. В частности, в 2016 году система M-Pesa обработала 6 млрд транзакций 30 млн клиентов в 10 странах, и в Африке уже больше «мобильных» счетов, чем традиционных банковских.

В Азии трансформация была столь же резкой. В Китае ведущие интернет-магазин и социальная сеть, то есть Alibaba и WeChat, создали платежные платформы с таким широким охватом, что во многих местах уже можно говорить об исчезновении наличных денег — в 2016 году в Китае через электронные платежи прошло 5,5 трлн долларов.

В Индии подобными системами, в основном в исполнении стартапов вроде Paytm E-commerce, пользуется уже пятая часть населения.

Теперь дело за Юго-Восточной Азией, и это очень интересный рынок — здесь проживает 640 млн человек, постепенно получающих доступ к мобильным телефонам и интернету, что, безусловно, создает благодатную почву для финансовых стартапов. И в последние три года они начали возникать из неожиданного источника: из сервисов по вызову такси.

Там, где развиты традиционные кредитные карты и банковские счета, это была бы странная идея — скажем, вряд ли Uber попытается делать что-то подобное в США. Другое дело Индонезия, где лишь у 36% жителей есть банковский счет, а кредитной картой может похвастаться менее 5% населения — здесь это удобный способ заманить новых клиентов.

Сегодня более 200 тыс. водителей, работающих в ведущей райдшеринговой индонезийской компании Go-Jek, могут пользоваться электронными кошельками для хранения средств и оплату товаров и услуг: от доставки еды до массажа или уборки дома. В более богатом Сингапуре ту же идею продвигает Grab, договариваясь об использовании своего электронного кошелька с малым бизнесом — с кафе, уличными торговцами и продавцами на продуктовых рынках. Продавцы получают возможность принимать платежи без необходимости устанавливать терминал, а клиентам удобно платить приложением.

Очень важным для этого бизнеса также может стать огромный объем данных о клиентах: компания одновременно знает, куда человек ездит и что покупает.

Еще несколько лет назад служба такси, пытающаяся выиграть у банков войну за электронные платежи, выглядела бы невероятно. Сегодня же это отличная новость для потребителей, особенно тех из них, кто до сих пор оставался за бортом традиционного рынка услуг.

Конкуренция должна снизить стоимость вхождения в цифровую экономику, облегчив выполнение многих задач, в том числе оплату счетов. Кроме того, возможно, банки будут вынуждены обратить внимание на клиентов с низкими доходами, а также снизить стоимость владения кредитными картами — и действительно, в Сингапуре и других странах банки спешат создать собственные системы электронных платежей. Гонка обещает быть увлекательной.

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