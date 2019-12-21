Звонок в рельсу: «Укрзализниця» годами не платит долги кредиторам

В октябре 2019 исполнилось 5 лет ПАО «Украинская железная дорога», которое было образовано путем слияния всех предприятий железнодорожного транспорта. И ровно столько же лет государственное предприятие не платит многомиллионные долги кредиторам, среди которых банковские учреждения и поставщики. (Согласно сводным передаточным актам «Укрзализныци» от 6 августа 2015 общий размер кредитной задолженности предприятий железнодорожного транспорта составляет более 17,553 млрд. грн, из которых долги ГП «Донецкая железная дорога» — почти 3,578 млрд. грн.)

29 ноября 2019 г. в Мариуполе состоялся инвестиционный форум RE:THINK. Invest in Ukraine, во время которого Министерство инфраструктуры, ЕБРР и «Укрзалізниця» подписали трехстороннее соглашение о начале процедуры IPO «Укрзалізниці».

Ее руководитель Евгений Кравцов на своей странице в Facebook оценил это как «повышение эффективности, улучшение работы компании, повышение уровня прозрачности, искоренение коррупции».

Напомним, 15 ноября этого года премьер-министр Украины Алексей Гончарук публично заявил о «жуткой коррупции» в «Укрзалізниці» и анонсировал свое решение сменить руководство. Евгений Кравцов уже написал заявление об увольнении. Кадровые изменения затронут и наблюдательный совет.

Бесспорно, выгоды от IPO очевидны. «Укрзалізниця» смогла бы рассчитывать на 3 млрд долл. от иностранцев в ближайшие два-три года, что вывело бы ее на первое место среди транспортных компаний мира. Ведь «Укрзалізниця» — единственная национальная государственная компания, которая готовится разместить свои акции на мировой бирже.

Перспективы — грандиозные. Риски — еще больше. Дело в том, что у «Укрзалізниці» многомиллиардные долги перед украинскими и иностранными финучреждениями и контрагентами, обеспечивающими текущую деятельность предприятия.

Большинство долгов — кредиты. Компания унаследовала их вместе с активами государственных предприятий железнодорожного транспорта после реорганизации и корпоратизации в 2014 году.

Но, по мнению экспертов, «Укрзалізниця» не способна полноценно реализовать наполеоновские планы правительства. А замалчивание очевидных проблем и нежелание чиновников разобраться в ситуации с долгами не останутся без внимания международных инвесторов.

Выборочное правопреемство

В 2014 году, согласно Закону «Об особенностях образования акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования», была начата процедура реорганизации Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины и всех предприятий железнодорожного транспорта. Объединив все предприятия в одну структуру, образовали новое юридическое лицо — ПАО «Укрзалізниця». 100% ее акций закрепили в государственной собственности.

И в профильном законе, и в уставе ПАО указано, что новообразованная «Укрзалізниця» является правопреемником всех предприятий железнодорожного транспорта. Так же должно быть и по Гражданскому кодексу Украины.

Соответствующими документами правительство должно был регулировать процесс реорганизации. Например, постановление Кабмина № 200 от 25 июня 2014 г. предусматривало порядок учета активов предприятий и внесение имущества в уставной капитал ПАО «Укрзалізниця». Процедуру реорганизации предприятий Кабмин поручил Министерству инфраструктуры, которое должно было утвердить перечни и акты инвентаризации имущества, провести их оценку и утвердить передаточные акты.

Но уже 12 ноября 2014 г. Кабмин принимает постановление № 604, которое вносит изменения в предыдущий документ и устанавливает особый порядок инвентаризации и оценки железнодорожного имущества на временно оккупированной территории и в местах проведения АТО. Согласно постановлению, имущество «Донецкой железной дороги» уже не включается в уставной капитал ПАТ «Укрзалізниця», вместо этого закрепляется за акционерным обществом на праве хозяйственного ведения. Но при этом все активы и пассивы предприятий железнодорожного транспорта на временно оккупированной территории отображаются на балансе «Укрзалізниці» по стоимости последней отчетности.

Такое состояние финансовых обязательств и активов подтверждают и независимые аудиторы акционерного общества. В составленном отчете и примечаниях к нему аудиторы фиксируют, что «в результате реорганизации активы и обязательства ГП „Донецкая железная дорога“ были переданы ПАО „Укрзалізниця“ по данным финансовой отчетности железной дороги по состоянию на 30 июня 2014 года».

25 ноября 2015 г. Кабмин согласовывает предложение Мининфраструктуры по образованию «Укрзалізницею» регионального филиала «Донецкая железная дорога». Следовательно, с 1 декабря 2015 г. ГП «Донецкая железная дорога» прекращает свою хозяйственную деятельность.

Но не свое существование в юридической плоскости! Мининфраструктуры не спешит исключать из реестра юридических лиц «старые» железнодорожные предприятия, по которым существует неопределенная формулировка «в состоянии прекращения». Со временем это сыграет на руку государственному предприятию в спорах за невозвращенные долги.

Ничьи долги

О каких же унаследованных обязательствах перед кредиторами идет речь? Согласно сводному передаточному акту «Укрзалізниці» от 6 августа 2015 г., общий размер кредитной задолженности предприятий железнодорожного транспорта составляет более 17,553 млрд грн, из которых долги ГП «Донецкая железная дорога» — почти 3,578 млрд грн.

Не удивительно, что в 2016 году большинство кредиторов «Донецкой железной дороги» подали в суды иски о признании ПАО «Укрзалізниця» правопреемником предприятия и взыскании долга. Среди этих кредиторов шесть банков: ВБР, ПУМБ, ТАСКОМБАНК, Сбербанк, Банк Форум, и Ощадбанк.

После первых выигранных кредиторами судов «Укрзалізниця» отказалась признавать тот факт, что долги ГП «Донецкая железная дорога» перешли ей «по наследству». Вот извлечение из ответа на адвокатский запрос, предоставленный 26 апреля 2016 г. за подписью Евгения Кравцова.

«В силу постановления Кабинета министров Украины от 25 июня 2014 года № 200 и от 12 ноября 2014 года № 604 ПАО «Укрзалізниця» не является правопреемником государственного предприятия «Донецкая железная дорога».

К судебным спорам между банками и железнодорожниками присоединилась Генеральная прокуратура. Конечно же, на стороне предприятия-монополиста. Причем в некоторые дела ГПУ вмешалась уже на стадии их пересмотра предыдущим составом Верховного Суда Украины.

Это был переломный момент, который, несомненно, «оценят» иностранные инвесторы. После этого украинские суды, в том числе и предыдущий состав Верховного Суда, в подавляющем большинстве своих решений придерживаются позиции, согласно которой правопреемственность ПАО «Укрзалізниця» в отношении ГП «Донецкая железная дорога» наступает в порядке, предусмотренном постановлением Кабмина № 604. То есть фактически — не наступает.

Мораторий против кредиторов

Наскоро построенная правовая позиция могла и не устоять при независимой и эффективной судебной системе. Поэтому руководители «Укрзалізниці» решили подстраховаться и «подарить» стране еще один мораторий.

В конце декабря 2016 г. Верховная Рада внесла изменения в Закон «Об особенностях образования акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования», которыми вводится мораторий на взыскание долгов с ПАО «Укрзалізниця» по обязательствам предприятий железнодорожного транспорта в зоне АТО. Автор документа — Виктор Остапчук, в прошлом руководитель «Южной железной дороги». Профильный комитет ВР по вопросам транспорта в то время возглавлял Ярослав Дубневич.

В пояснительной записке к проекту закона указывается, что кредиторы «Донецкой железной дороги» обращаются к ПАО «Укрзалізниця» как к его правопреемнику с требованием погасить обязательства предприятия. «При том, что ГП „Донецкая железная дорога“ как юридическое лицо не прекратило свою деятельность и не исключена из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей», — сказано в документе.

И комитет одобрил, а парламент фактически позволил «Укрзалізниці» не возвращать долги кредиторам, среди которых украинские банки, поставщики электроэнергии и другие контрагенты.

Любопытно, что сейчас НАБУ и СБУ расследуют несколько уголовных дел, где фигурируют должностные лица «Укрзалізниці» и компании братьев Дубневичей. Их подозревают в реализации незаконных схем, позволивших вывести 1,4 млрд грн со счетов «Укрзалізниці».

Большие надежды

Реформирование судебной системы и формирование нового состава Верховного Суда, куда пришли не только профессиональные судьи, но и авторитетные и известные в Украине юристы-ученые и адвокаты, возродили надежды кредиторов на справедливое урегулирование патовой ситуации.

Так, в деле № 812/1149/16 Верховный Суд выразил позицию, что информация из Единого государственного реестра юридических лиц о том, что ПАО «Украинская железная дорога» является правопреемником ГП «Донецкая железная дорога», считается достаточной для подтверждения такого факта.

А уже 13 июня 2019 г. Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда передал на рассмотрение Большой палате Верховного Суда дело № 910/5953/17. Это иск «Донбассэнерго» к ПАО «Укрзалізниця» как к правопреемнику ГП «Донецкая железная дорога» о взыскании стоимости поставленной энергии.

Суд заметил: «ГП «Донецкая железная дорога» не осуществляет деятельность с 1 декабря 2015 г., все активы переданы ПАО «Укрзалізниця». Существующая правовая позиция делает непрогнозируемым и иллюзорным исполнение какого-либо судебного решения, должником по которому является ГП «Донецкая железная дорога».

Рассмотрение дела Большой палатой Верховного Суда состоится 24 декабря 2019 г.

Журналисты пообщались с руководителем ПАО ПУМБ — одного из самых крупных кредиторов «Укрзалізниці» — Сергеем Черненко:

«Налицо неутешительная ситуация. Несмотря на декларативное равенство, государство так и не смогло удержать баланс частных и государственных интересов. От конфликта на Востоке бизнес потерял не меньше, чем государство, но ему отказано даже в признании его права на средства, инвестированные в „Укрзалізницю“. Мы готовы совместно работать с представителями правительства над компромиссными механизмами реструктуризации или рефинансирования долга Донецкой железной дороги и разработкой системы государственных гарантий возврата задолженности. Ситуация неопределенности вокруг долгов „Укрзалізниці“ вредит не только банкам-кредиторам и их вкладчикам. Она значительно больше может повредить инвестиционной привлекательности „Укрзалізниці“ и репутации Украины как делового партнера».

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