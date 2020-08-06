The Washington Post: благодушие Трампа в отношении Путина является проблемой

Президент Трамп изменял свое мнение по многим вопросам. Однако есть одна тема, в которой он поразительно постоянен: его странное уважение к российскому коллеге Владимиру Путину. Мы снова наблюдали его в новом интервью Трампа Джонатану Свону из журнала Axios, где он опять отказался критиковать российского президента за то, что он наверняка предложил бойцам Талибана деньги в обмен на убийство американских солдат. Трамп также простил Путину тот факт, что русские поставляли оружие Талибану, утверждая следующее: «Мы тоже продавали им оружие, когда они воевали с русскими. Талибану в Афганистане… Я просто говорю, что мы тоже так делали». (Талибан, сформированный в 1994 году, никогда не сражался с советскими войсками. Они покинули страну за пять лет до этого, - Авт.) Добавьте сюда то, что нам и так было известно: Трамп избегал поднимать этот вопрос в серии телефонных разговоров с Путиным несколько месяцев назад.

Упрямый отказ Трампа критиковать Путина остается загадкой. Однако известен вред, который такая позиция наносит интересам США, и он может стать еще больше в будущем. Наиболее тревожным является то, что позиция Трампа в отношении Путина, которая часто отличается от стратегии его собственной администрации, создает двусмысленность, пагубную для него самого.

За время холодной войны мы узнали на опыте, как опасна неопределенность. Иосиф Сталин неверно понял Гарри Трумэна, когда пытался задушить Берлин в 1948 году. После встречи в Вене в июне 1961 года, Хрущев недооценил решительность Кеннеди. Этот просчет ускорил Карибский кризис несколько месяцев спустя.

Давайте на мгновение представим, что Трамп переизберется в ноябре. У него будет возможность заявить, что американские избиратели одобрили его внешнеполитические инстинкты. Эти инстинкты уже сыграли свою роль в ослаблении приверженности к нашим союзникам по НАТО. Эти инстинкты уже снизили нашу непоколебимость в плане неприятия Путина. Такие сигналы слабости могут подвергнуть Путина искушению: а вдруг он решит прощупать твердость приверженности Трампа к НАТО.

Что если Путин, например, по какому-нибудь надуманному предлогу (наподобие убийства этнических русских) прикажет российским силам специального назначения вторгнуться в Эстонию и атаковать горстку базирующихся там людей, а затем отзовет? Или если путинские марионетки смогут осуществить переворот, как они уже однажды пытались это сделать, в маленькой Черногории, теперь уже входящей в НАТО? Придет ли Трамп на помощь нашим союзникам по НАТО? Может, придет, а может — и не придет вовсе.

Двойственность ответов Трампа дестабилизирует ситуацию. Учитывая абсолютное отсутствие реакции на уже свершавшиеся в прошлом агрессивные нападения Путина и открытую враждебность Трампа по отношению к НАТО, Путин может обоснованно предположить, что Трамп ничего не сделает. Если Путин все просчитает верно, будущее НАТО окажется под угрозой. Если же Путин ошибется, непреднамеренным результатом станет война в Европе. К счастью, такие сценарии не назовешь вероятными. Однако, к нашему ужасу и сожалению, пока Трамп в Белом доме, они не совсем невероятны.

И все же, хотя принятие Трампом российского диктатора в свои дружеские объятия беспрецедентно, Трамп — не первый американский президент, пытающийся наладить личную связь с российским лидером. Трамп вполне может поверить, что «хорошие отношения» с Путиным — достойная цель сама по себе, а не одно из средств на пути к получению конкретных выгод для американского народа.

И все же, хотя он считает себя добивающимся хороших сделок лидером, Трамп не заключил ни одну заметную сделку с российским президентом. Путин и лояльный к нему Трамп так и не подписали договор о контроле над ядерным вооружением, они даже не продлили существующий договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), срок действия которого истекает в феврале следующего года. Путин не помог Трампу помешать Ирану изготовить ядерное оружие. Путин не помог Трампу провести жесткие переговоры с Северной Кореей. Путин явно не способствует достижению дипломатических и военных целей США в Афганистане. В наших конфликтах с Китаем Путин беспричинно выступает на стороне Си Цзиньпина. Трамп не смог положить конец поддержке Путиным повстанцев в восточной Украине. Вместо этого Трамп значительно ухудшил американо-украинские отношения, принуждая украинское правительство работать на его предвыборную кампанию.

США и Россия не заключили ни одного торгового договора. Трамп не смог уговорить своего российского друга позволить американцам вновь усыновлять детей из России или освободить ложно обвиненного, невинного Пола Уилана из российской тюрьмы. На прошлой неделе бывший морской пехотинец США Тревор Рид был приговорен к девяти годам тюрьмы, причем обвинение основано на весьма неубедительных доказательствах.

Ситуация ухудшается. Трамп принял несколько выгодных для Путина решений в области внешней политики. В прошлом году он приказал американским солдатам покинуть Сирию, позволяя Путину заявить о военной победе в борьбе русских против терроризма в регионе. В этом году Трамп предложил, чтобы Россия участвовала в саммите Большой семерки, который пройдет в США в 2020 году. Это предложение ни один другой член Большой семерки (G7) не поддержал. В прошлом месяце Трамп официально объявил о своем решении вывести двенадцатитысячную американскую армию из Германии.

Учитывая этот внушительный послужной список действий Трампа по поддержке Путина, никого не должно удивлять, что Путин может подумать, что мы вообще ни на какое сдерживание России не годны. Такой вывод Путин может сделать из-за наплевательства Трампа в отношении НАТО и обороны в целом. Последнее доказательство слабости Трампа — отказ президента США хотя бы поднять вопрос о действиях России, направленных против американских солдат в Афганистане, — эта слабость может только увеличить сомнения Путина в решительности США. Такие сомнения в свою очередь могут породить опасный авантюризм.

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