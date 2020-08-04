Что будет с курсом гривны после смены главы Нацбанка

Смена председателя правления Национального банка и ряд высказываний первых лиц государства уже обесценили украинскую валюту на 3% в течение месяца.

Слова президента Владимира Зеленского о том, что курс на уровне 30 гривен за доллар решит хронические проблемы с наполнением государственного бюджета и положительно отразится на компаниях-экспортерах могут получить статус самоисполняющегося пророчества.

На фоне девальвационных ожиданий украинцы побежали в кассы банков и обменников, подстегнув котировки до 28 гривен за доллар. Впрочем, в последнюю неделю июля наблюдается смена тренда в сторону ревальвации.

Что же происходит на валютном рынке сейчас — угасание паники или затишье перед бурей? Какой будет политика Кирилла Шевченко и его нового профильного заместителя касательнро курса гривны?

Как Смолий поставил предпринимателей на колени

8 июля 2020. Черновцы. Президент Зеленский проводит очередную встречу с представителями бизнеса в рамках рабочего визита в регионы.

Генеральный директор одного из крупнейших украинских производителей деловой одежды «Трембита» Стелла Станкевич жалуется Зеленскому на слишком сильный курс гривны в 2019 году.

«Вот вы уволили этого, Смолия ... Он в прошлом году поставил нас на колени. Мы потеряли на укреплении гривны 13 миллионов. При этом выпустили продукции в евро на 300 тысяч больше, чем в 2018 году. Нельзя такого допускать», — надрывается предпринимательница.

Основной аргумент о недопустимости высокого курса гривны — неконкурентоспособна зарплата.

«У меня раньше работали 3000 человек, сейчас 700. И где вы думаете они сейчас? В Греции, в Италии, в Испании. У меня на предприятии достойная заработная плата. Но я могла бы платить людям больше», — отмечает Станкевич.

Зеленский слышит подобные жалобы во время каждой рабочей поездки. В интервью УП президент рассказывал, что в большинстве случаев при принятии решения полагается на интуицию и мнение «простых людей».

Тогда в Черновцах президент заявил, что из-за высокого курса гривны украинские предприятия «недополучили миллионы и закрылись».

«То, что миллионы гривен недополучили предприятия из-за этого курса и закрылись, — это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета 2019 ... Да, мы поддерживаем независимость Национального банка, но ... как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый ... », - жаловался Зеленский.

Глава государства сказал, что «не хочет характеризовать ситуацию» с отставкой Якова Смолия, но намекнул, что все предприниматели «прекрасно понимают» ситуацию.

«Я рад, что вы с нами на одной стороне», — сказал Зеленский бизнесменам и пообещал «стабилизировать ситуацию с курсом».

Хроники давления

На стороне президента играют и другие «тяжеловесы». Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко раскритиковал политику бывшего руководителя НБУ, а крепкий курс гривны, который наблюдался в 2019 году, назвал «искусственным явлением, созданным для спекуляций» и «причиной кризиса в экономике и промышленности».

«Курс использовался для манипуляций. Мы понимаем, что в прошлом году укрепление курса до 23,5 гривны за доллар, по сути, заложило падение нашей промышленности и ВВП», — заявил министр.

По его мнению, в 2019 году НБУ недостаточно выкупал валюту и пополнял резервы, позволяя гривне укрепляться. По словам министра, колебания курса вывели маржу из продуктивного сектора в непродуктивный.

«Доходность по облигациям внутреннего государственного займа в то время зашкаливала и доходила до 30%, при полном отсутствии риска. Как можно было такое допустить? Забрали деньги с помощью курса у промышленников, аграриев, без каких-либо на то оснований, не пополнили резервы, когда могли пополнить », - заявил Петрашко.

Кроме того, Петрашко обвинил НБУ в слишком высоком уровне учетной ставки в интересах «определенных структур». «Мы понимаем для чего НБУ держал ставку высокой — для спекуляций на рынке ОВГЗ и подобных вещей ... Со стороны структур, которые очень тесно работали с Национальным банком, это всем известно», — сказал он.

Курс гривны на уровне 28 за доллар Петрашко назвал «комфортным» для бизнеса и промышленности. На следующий год Минэкономики прогнозирует среднегодовой курс 29,1 грн за доллар.

Составляя макропрогноз на 2021, в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства подсчитали, что укрепление гривны с прогнозных 29,1 до 28 грн за доллар приведет к сокращению прироста реального ВВП по сравнению с базовым сценарием на 0,2 процентных пункта. При курсе 27 грн за доллар сокращение прироста экономики составит целых 0,5 процентных пункта.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев считает, что постепенная девальвация гривны до 30 за доллар вместе с другими поддерживающими мерами создаст стимулы для экономики.

«Если говорить о гривне, то по мнению многих экспертов, она переоценена в пределах 10%. Это вопрос, который должен решать Национальный банк ... Но ничего страшного в постепенной, медленной просадке гривны в рамках 10% я лично не вижу », - сказал Гетманцев.

При этом он отметил, что не видит никаких оснований для неконтролируемой эмиссии или резкой девальвации. «Этого нет в намерениях главы НБУ и этого нет в намерениях никого из нас», — подчеркнул он.

Во время презентации нового главы НБУ Кирилла Шевченко на профильном комитете Верховной Рады перед голосованием Гетманцев заверил: «Инфляции не будет, неконтролируемой эмиссии не будет, независимость НБУ будет сохранена».

Премьер-министру Денису Шмыгалю пришлось дважды отражать атаки по подозрений в посягательстве власти на независимость нового руководителя НБУ.

Сначала он заявил журналистам, что не обсуждает с руководством Нацбанка курс 30 гривен за доллар.

«Нас интересует развитие промышленности, нас интересуют инвестиции, но это не предмет дискуссий касательно особой эмиссию средств, и не предмет того, что курс должен быть искусственно занижен или завышен. Курс регулируется рынком», — подчеркнул премьер.

Второй раз Шмыгаль публично убеждал уже западных партнеров в том, что правительство не ведет переговоров с НБУ о «печатании гривны» — во время последнего рабочего визита в Брюссель.

«Мы не обсуждаем эмиссию гривны, тем более, в каком размере. Мы это еще раз проговорили, еще раз заверили Еврокомиссию в том, что НБУ останется независимым, выполняет свою стратегию», — сказал Шмыгаль.

О причинах роста курса

Заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Сологуб объясняет снижение курса гривны к доллару в июле психологическим фактором.

«Фундаментальных причин нет, наоборот — ситуация довольно благоприятная. Колебания курса прежде всего связано с заявлениями о том, что гривна будет ослабевать», — отмечает он.

Аналитики согласны с членом правления Национального банка.

«Ухудшение девальвационных ожиданий во многом было спровоцировано словами президента относительно оптимального курса для бюджета на уровне 30 грн за доллар и заявлениями руководителей экономического комитета Верховной Рады о необходимости эмиссии. Замена руководителя НБУ стала лишь дополнительным катализатором», — говорит глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук.

«Кадровые перестановки в НБУ и заявление Зеленского сформировали опасения, что центробанк может потерять свой независимый статус и будет возможен переход к фиксации обменного курса на выполнение пожеланий высшего руководства страны», — добавляет Ахтырко из Concorde Capital.

Пока эксперты не отмечают каких-либо изменений в поведении Нацбанка на валютном рынке. Регулятор по-прежнему позволяет курсу колебаться в обе стороны, при этом сглаживая чрезмерные колебания с помощью интервенций.

«Психологические факторы наложились на сезонное снижение валютной выручки от экспорта сельхозпродукции. Признаков изменения политики НБУ на валютном рынке пока не видно, но это и не удивительно, так как смена члена правления, ответственного за это направление, произошла всего несколько дней назад», — заявила главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Билан.

Когда слова хуже действий

Исследование, которое провели профессор Калифорнийского университета в Беркли Юрий Городниченко и профессор Киевской школы экономики Соломия Шпак, доказывает, что публичные заявления об ослаблении гривны не менее значимы, чем собственно девальвация.

«Такие заявления влияют на инфляционные ожидания предприятий. В свою очередь, инфляционные ожидания напрямую связаны с инфляцией и ожиданиями относительно курса гривны и роста ВВП», — говорится в результатах исследования.

«Если говорить людям, что национальная валюта обесценится на 10 процентных пунктов (с 27 до 30 грн за доллар), скорее всего, это приведет к увеличению ожидаемой инфляции на 3 процентных пункта — а это немало», — подчеркивают исследователи.

Ученые также не видят связи между девальвацией и ростом экспорта.

"Часто говорят, что слабая гривна позволит "расправить крылья «экспортерам. Но тот же опрос НБУ показывает, что руководители с более высокими инфляционными ожиданиями чаще ожидают макроэкономический спад. Проще говоря, они расценивают рост инфляции как дурное предзнаменование.

А значит — уменьшают свои инвестиции, сокращают персонал и неохотно нанимают новых работников. Кроме того, они ожидают роста расходов, поэтому могут заранее поднять цены, тем самым запуская «спираль инфляции», — отмечают исследователи.

Инфляция бьет по бедным слоям населения. Чтобы ее сдержать, НБУ будет вынужден поднимать процентную ставку. Это уменьшит возможность кредитования бизнеса и может привести к замедлению экономики и даже рецессии, подчеркивают экономисты.

«Разработчикам политики нужно быть очень осторожными в выборе слов, чтобы направлять экономику и сохранять спокойствие на рынках», — резюмируют Городниченко и Шпак.

Профильный заместитель Сологуб уверяет, что курсовая политика регулятора не изменится. «НБУ по-прежнему, будет сглаживать избыточные колебания», — заявил заместитель председателя НБУ.

Впрочем, о вероятной смене политики Нацбанка касательно официального курса гривны в сторону большей девальвации может свидетельствовать другой факт — замена профильного заместителя председателя правления. Вместо Олега Чурия, который в течение пяти лет курировал валютное направление, заместителем Шевченко стал выходец из Министерства финансов Юрий Гелетий.

Задача Минфина — искать деньги для наполнения госбюджета — противоположно отличается от задач Национального банка. В идеале, эти структуры должны образовывать систему сдержек и противовесов, которая не допустит ни гиперинфляции, ни стагнации экономики. Поможет ли Гелетий правительству взять под контроль формирование курса гривны? Эксперты говорят, что такое развитие событий маловероятно.

«Выполнение доходной части бюджета не является мандатом Нацбанка. Мы надеемся, что Гелетий будет выполнять задачи в рамках сферы деятельности Нацбанка», — отмечает аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Евгения Ахтырко.

В течение недели 13-17 июля, когда новым главой ведомства стал Кирилл Шевченко, регулятор не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке. Отказ от интервенций тогда зафиксировали впервые с сентября 2018 года. За те дни официальный курс гривны снизился на 32 копейки — с 26,95 до 27,27 за доллар. 1 июля, когда Яков Смолий объявил об отставке, курс гривны составлял 26,67 за доллар.

Шевченко на своем первом брифинге перед СМИ заявил, что не видит оснований для вмешательства в ситуацию на валютном рынке.

«Мы не видим никаких предельных пересечений размеров курса для того, чтобы Национальный банк должен был реагировать на такие колебания. Колебания находятся в пределах нормальных», — сказал он.

В конце концов, с 20 по 24 июля Нацбанк не допустил дальнейшей девальвации нацвалюты и продал из резервов 348 млн долларов для поддержки курса гривны.

Прогноз на ближайшее время

Что будет с курсом гривны в ближайшее время? Представители инвестиционных компаний допускают девальвацию гривны до 29 за доллар.

«В своем июньском прогнозе мы закладывали плавное ослабление курса с осени до уровня 28-29 гривен за доллар. Как видно из последних дней, гривна движется к этому диапазону быстрее», — говорит Николайчук.

«Остановится ли гривна на этих позициях или девальвация будет более глубокой — зависит уже во многом от действий нового руководства НБУ и того, насколько изменятся его политики», — добавляют в ICU.

«Девальвационное давление традиционно усиливается осенью. Мы ожидаем, что обменный курс будет ослабевать и к концу года достигнет 28,5 грн за доллар. Наш прогноз исходит из того, что поток негативных новостей, влияющих на ситуацию на валютном рынке, усиливаться не будет», — считают аналитики Concorde Capital.

В Dragon Capital прогнозировали, что курс гривны ослабнет до 28 грн за доллар к концу этого года. Но обещают пересмотреть прогноз в сторону более глубокой девальвации, «как только будет больше ясности, как на практике будет выглядеть политика НБУ».

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