Украина превращается в Бразилию

Грядущее Украины – киберпанк: некий антиутопический мир будущего, в котором точечное высокое технологическое развитие будет сочетаться с глубоким упадком в социальном устройстве в массе (разрушение госинститутов и падение материальных относительно высоких стандартов индустриального общества). Все идет к «бразилизации» страны - островки нормальной жизни, ориентированной на внешние рынки и обслуживание богатых граждан, в хаотической и упаднической вокруг экономической жизни большинства населения, ведущего преимущественно натуральное хозяйство.

Многие сочтут это негативным сценарием, но ничего нельзя сделать, если у народа нет интуиции, которая была у американских колонистов, когда они скинули режим короля, если у нации не находится адекватных ситуации лидеров какие были в свое время в Юж.Корее, Сингапуре, Тайване, Польше, Чехии. Украинцев совершенно не интересует их судьба, если они приводят к власти тех «лидеров», которых приводят. Лидеров, которые не собираются предлагать, а уж тем более реализовывать, проекты развития.

Страны, которые не построили ранее качественные социальные институциональные системы, обречены на прозябание большей части населения. А если еще и нет активных просвещенных технократических элит, которые предлагают проекты развития страны, то…

Да и времена построения welfare state прошли - кто мог, тот построил, остальные вряд ли смогут. Лучше пусть хоть небольшая часть населения в Украине живет хорошо - поэтому, учитывая качество политичеких элит, laissez-faire-капитализм таки более предпочтителен. Тем более, что в условиях слабых институтов, протеционистские меры порождают коррупцию и неэффективные инвестиции, оставляя крупные долги без ощутимого эффекта для экономики и уровня жизни большей части населения.