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Черная метка: Как США пытаются остановить «Северный поток — 2»

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Черная метка: Как США пытаются остановить «Северный поток — 2»

Госдеп США уведомляет европейские компании о риске санкций и призывает их прекратить свое участие в прокладывании газопровода, «пока не стало слишком поздно», заявил источник Reuters в американском внешнеполитическом ведомстве. Как уточняется, уходящая администрация Трампа готовит сейчас последний раунд карательных мер против российского газового проекта.

Источник также сообщил, что к этому четвергу или к пятнице Государственный департамент должен обнародовать отчет о компаниях, которые, по его мнению, помогают проекту.

В отчете Госдепа могут фигурировать компании, занимающиеся страхованием, оказанием помощи в прокладке подводного трубопровода или проверкой строительного оборудования для этого газового проекта.

По словам источника в правительстве США, в отчете может быть указана страховая группа Zurich Insurance Group. Эта швейцарская компания пока не ответила на запрос агентства о комментарии.

В начале декабря конгресс США согласовал новые санкции против газопровода. Под угрозой ограничений могут оказаться страховые компании и компании, которые оказывают сертификационные услуги. Санкции распространяются и на компании, которые предоставляют услуги по установке сварочного оборудования для труб. Эти ограничения уже вступили в силу 1 января.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 млрд куб. м в год — от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Стоимость трубопровода оценивается в $11 млрд.

Давление усиливается

Администрация Трампа систематически выступает против «Северного потока — 2», который потенциально лишит Украину транзитных сборов. Также в США опасаются, что газопровод усилит экономическое и политическое влияние России на Европу.

Американские власти уверены, что «Северный поток — 2» не имеет никаких шансов на реализацию, сообщало ранее агентство DPA со ссылкой на высокопоставленного представителя американского правительства. Он высказал мнение, что этот трубопровод «никогда не будет транспортировать российский газ».

«Газпром» приостановил строительство «Северного потока — 2» на год после санкций США, введенных в декабре 2019 года. Строительство газопровода из России в Германию должны были завершить еще в конце 2019 года, однако этому помешали санкции США. В связи с ограничениями из газового проекта вышел швейцарский трубоукладчик Allseas. В итоге «Газпрому» пришлось искать другое судно. Сроки запуска объекта перенесены на неопределенное время.

При этом проект завершен на 94%, осталось проложить только участок длиной 62 мили (100 км) у побережья Дании. Россия традиционно заявляет, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом государственной компании «Газпром» и ее западных партнеров. Президент Владимир Путин говорил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

Разные интересы

Германия, крупнейшая экономика Европы, также заверяет, что трубопровод — чисто коммерческий проект.

ФРГ нуждается в дополнительных поставках газа, поскольку страна приняла стратегию, которая предусматривает закрытие угольных шахт и отказ от атомной генерации из соображений улучшения экологии и безопасности.

Ранее парламент Мекленбурга — Передней Померании на севере Германии одобрил учреждение экологического фонда, который преследует цель защитить интересы компаний, участвующих в СП-2, фактически обойти санкции США. Как предполагается, фонд позволит классифицировать «Северный поток — 2» в качестве «одного из важнейших компонентов для защиты окружающей среды».

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Но вне Германии газопровод не пользуется популярностью. 12 января британский парламентарий Даниэл Кочински заявил, что «Северный поток — 2» чрезвычайно опасен, и предложил также ввести санкции против этого проекта.

Политик отметил, что Британию больше не сдерживает членство в ЕС и Лондон «должен следовать за нашими американскими друзьями и вводить санкции против любой компании», которая задействована в строительстве СП-2.

Кочински объясняет опасность «Северного потока — 2», в частности, тем, что газопровод проходит через территории стран-участников НАТО, при этом ставя их под давление российской стороны и делая уязвимыми перед дополнительным энергетическим шантажом со стороны Москвы. После Brexit премьер-министру Великобритании Борису Джонсону необходимо «проявить такую же смелость», как США, и ввести санкции в отношении любой компании, принимающей участие в российском проекте, отметил парламентарий.

Северный поток-2
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