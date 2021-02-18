К черту перфекционизм: как справиться с токсичным совершенством

У меня есть друг, который при каждой возможности гордо заявляет, что он перфекционист. Он гордится этим. Если что-то в его ближайшем окружении выглядит «неправильным», он почти рефлекторно пытается это исправить. Он предъявляет невероятно высокие стандарты в отношении того, что считает приемлемым для окружающих и для себя в особенности. Благодаря этому он добивается успеха. Но из-за этого же сталкивается с проблемами.

Он знает, что суров к себе, но, по его словам, это лишь потому, что он хочет стать лучше. А когда он бывает жесток с другими, то говорит, что делает это из любви. Он хочет, чтобы люди, которые ему не безразличны, были успешны в жизни.

Но во всем этом есть одна загвоздка: для человека, который постоянно твердит о необходимости придерживаться высоких стандартов и стремиться к совершенству, бла, бла, бла, он на самом деле слишком мало чего добился.

Он работает над проектами месяцами, не показывая их никому, ведь они еще «не закончены», то есть несовершенны. В итоге он отказывается практически от каждого из них, так как в определенный момент видит, что тот или иной проект никогда не станет таким, каким он его мысленно представлял.

Он ругает себя неделями, месяцами и даже годами либо за то, что не довел дело до конца, либо за то, что был настолько глуп, чтобы вообще начать «бесперспективный» проект. Годы его жизни прошли в постоянном потоке намерений, планов и развития, но без единого результата.

Вот к чему привел перфекционизм.

Парадокс перфекционизма

Поймите правильно, я не призываю вас «снижать планку». На самом деле, я думаю, у перфекционизма есть свое место как в профессиональной, так и в личной жизни (подробнее об этом позже).

Но забавно, что перфекционисты всегда опасаются людей, которые указывают на их иррациональное поведение. Так происходит главным образом потому, что они считают всех остальных никчемными, а раз так, то зачем вообще следовать их советам? Это побочный эффект их заоблачных стандартов: никто не достоин того, чтобы к нему прислушивались. Таким образом, перфекционист борется в одиночку.

Когда мой друг-перфекционист рассказывал, что зашел в тупик в своем текущем деле, я предлагал ему решение, но он придумывал всевозможные причины, почему это не сработает и почему «идти на компромисс» в такой ситуации неприемлемо. Так проходило шесть месяцев. И ничего не было сделано.

Основатель Amazon Джефф Безос однажды написал в письме акционерам, что, по его мнению, оптимальные решения принимаются, когда у человека есть 70% необходимой информации. По его словам, если ее меньше 70%, то вы, вероятно, примете неверное решение. Но если ее больше 70%, вы, скорее всего, тратите время на что-то, что вряд ли изменит результат.

«Правило 70%» Безоса применимо ко многим вещам. Иногда лучше запустить проект, когда он готов на 70%. В писательской деятельности я отправляю черновик редактору, когда он на 70% соответствует тому, что я хотел сказать.

Суть в том, что вы всегда можете заполнить последние 30% ПОСЛЕ. А вот 100% можно просто и не дождаться.

Адаптивный и токсичный перфекционизм

Важно понимать, что не все перфекционисты одинаковы.

Нет ничего плохого в том, чтобы устанавливать высокие стандарты и высокие цели. Вы должны много работать, вы должны стремиться к тому, чего хотите достичь в своей жизни.

Но есть разница между адаптивным перфекционизмом — стремлением к совершенству, признающим, что идеал недостижим, — и токсичным — стремлением к совершенству и нежеланием принимать ничего меньшего.

Так что перфекционизм на самом деле бывает нескольких разновидностей.

Перфекционизм, обращенный на себя

Некоторые перфекционисты придерживаются своих (смехотворно) высоких стандартов.

В этом не было бы ничего плохого, если бы они умели перестраивать свое поведение, когда дела идут не по плану, но — и это вас не удивит — они этого не делают. Они кипят, как Везувий в жару. Они не могут избавиться от досадных ошибок, иногда даже спустя годы или десятилетия после того, как совершили их. Они критикуют себя практически за все, что делают.

Мы будем называть их «перфекционистами, обращенными на себя».

Перфекционизм, обращенный на других

Другие перфекционисты придерживаются очень высокой планки в отношении окружающих. И это тоже было бы не так уж плохо, если бы они использовали свои высокие стандарты, чтобы мотивировать людей делать что-то лучше, и «лучше» было бы достаточно.

Но опять же, это не так. Они предъявляют такие невероятные, невыполнимые требования, что никто никогда не сможет им соответствовать.

Вспомните о своем начальнике, который грешит микроменеджментом и от которого вы слышите только то, что всюду напортачили, или о своей осуждающей матери, которая постоянно комментирует ваш вес, или о своем парне, который требовал рассказать ему все о вашем сексуальном опыте, чтобы он мог «убедиться, что может вам доверять» (читайте: «Мне нужно знать, соответствуешь ли ты моей идеальной сексуальной морали»).

Мы будем называть их «перфекционистами, обращенными на других».

Перфекционизм, обращенный на общество

А есть перфекционисты, которые считают, что другие люди навязывают им невероятно высокие стандарты.

Эти люди обычно живут в хаосе. Они не могут решить, что делать со своей жизнью, потому что не знают, как их оценят окружающие, если решение будет неправильное. Они слышат осуждение в своей голове, но не от себя самих, а якобы от окружающих людей, и считают, что не оправдывают возложенных на них ожиданий.

Эти люди часто смиряются со своей беспомощностью. Зачем переживать, если все равно невозможно добиться признания? Мы будем называть их «перфекционистами, обращенными на общество».

Совершенство в несовершенном мире

Конечно, эти три типа перфекционизма пересекаются. Перфекционист, обращенный на себя, часто придерживается невероятно высоких стандартов как по отношению к себе, так и по отношению к другим. Перфекционисты, обращенные на других, могут пытаться навязать окружающему миру свои социальные идеалы. Так или иначе, у махровых перфекционистов обычно есть один характерный стиль поведения, к которому они тяготеют большую часть времени.

За каждым из этих типов перфекционизма стоит скрытая тенденция навязывать мнимые идеалы совершенства себе или кому-либо еще.

Перфекционисты, обращенные на себя, навязывают собственные идеалы себе.

Перфекционисты, обращенные на других, навязывают свои идеалы людям и окружающему миру.

Перфекционисты, обращенные на общество, навязывают себе то, что, по их мнению, считается «идеальным» в обществе.

Проблема возникает, когда воспринимаемые «совершенство» и реальность несовместимы.

Еще раз повторю: нет ничего плохого в высоких стандартах.

Но в том, чтобы навязывать эти высокие стандарты себе или другим без оговорок и здорового скептицизма по отношению к собственной чуши, плохо все. Перфекционисты всех мастей склонны к черно-белому типу мышления «все или ничего»: вы либо терпите неудачу, либо добиваетесь успеха. Либо выиграли, либо проиграли, сделали что-то либо правильно, либо неправильно.

Реальная жизнь происходит в серых зонах между черным и белым. Ирония заключается в том, что большинство перфекционистов просто хотят, чтобы мир (они сами, люди в нем и т. д.) был каким-то определенным, но они не в состоянии понять, каков он на самом деле.

К черту ваш перфекционизм

Пожалуй, проще всего справиться с перфекционизмом, обращенным на себя и на других. Эти типы перфекционистов как минимум считают, что обладают разумным контролем над собой и своим ближайшим окружением, и, следовательно, верят, что могут изменить себя и/или свое окружение.

Принимая это во внимание, предлагаю вам мои мысли о том, как избавиться от этих двух типов перфекционизма.

Как справляться с перфекционизмом, обращенным на себя

Нужно научиться относиться к себе проще. Я знаю, что примерно восемь миллионов человек уже говорили вам это, но выслушайте меня до конца.

В отличие от перфекционистов, ориентированных на других, вы, вероятно, относитесь к тем людям, которые поддерживают и ободряют своих друзей и семью. Когда они ошибаются или делают что-то глупое, вы не пилите их за это и не говорите, какие они бестолковые.

Вы проявляете сострадание. Вы понимаете, что люди совершают ошибки, что у них самые лучшие намерения, что в жизни много хаоса и удачи, и никто из нас не может этого изменить. Это помогает им почувствовать себя лучше. Это вселяет в них уверенность и чувство безопасности. Они видят, что у них есть ваша поддержка и что все будет хорошо, даже если они не идеальны.

Для вас это может быть неожиданностью, но вы можете сделать все то же самое для себя.

Попробуйте. Относитесь к себе, как к другу. Представьте, что ошибка, которая разъедает вас, — это ошибка близкого друга или члена семьи. Что бы вы им сказали? Что бы вы к ним чувствовали? А теперь сделайте то же самое по отношению к себе.

Как справляться с перфекционизмом, обращенным на других

Нужно признать, что ваши невыполнимые стандарты не позволяют вам испытать всю близость и любовь, которые могут предложить отношения.

Признайте, что вы тоже далеки от совершенства. Честно говоря, вы все время лажаете, а окружающие люди постоянно терпят это и прощают вас за это — и то, и другое вы еще делать не научились.

Как справляться с перфекционизмом, обращенным на общество

Перфекционисты этого типа чувствуют себя беспомощными в своей жизненной ситуации. Все хотят их достать, навязывая невозможные ожидания и осуждающе задирая носы. Они видят высокомерие и осуждение в самых обычных словах. Они ожидают худшего от любого социального взаимодействия. Они постоянно смущаются и считают, что никому не нравятся.

Если вы узнали себя в этом описании, то я хочу бросить вам вызов! Прямо с этого самого момента возьмите на себя ответственность за все, что происходит в вашей жизни. Все. Это то, что я называю «Первичная вера».

И прежде чем вы начнете говорить: «Но, Марк, я действительно не виноват, что мир такой, какой он есть! Как я могу нести за это ответственность?!?!» запомните, что брать на себя ответственность за что-то — это не то же самое, что брать на себя вину.

Перфекционист, обращенный на общество, попадает в ловушку того, что я называю «изяществом жертвенности». Вы превращаете себя в жертву суждений других людей только потому, что таким образом чувствуете себя важными.

Позиция жертвы дает вам почувствовать себя в некотором роде особенными и уникальными. Поэтому люди, которые постоянно придумывают воображаемые способы стать жертвами, на самом деле пытаются почувствовать себя особенными и важными, несмотря на то, что ранят себя.

Совершенство несовершенно

Окончательное решение проблемы — не избавление от перфекционизма, а переориентация вашего понимания того, что «идеально».

Совершенство не обязательно должно быть результатом. Совершенство может быть процессом. Совершенство может быть актом улучшения, а не необходимостью делать всегда все правильно. Стремитесь к величию. Стремитесь к качеству. Стремитесь даже к совершенству.

Но поймите: то, что у вас в голове, это прекрасное видение того, как все должно быть устроено, — это не совершенство. Совершенство — это процесс устранения несовершенства. Добиваться чего-то, критиковать, терпеть неудачу, а затем работать над улучшением. Это новый, несовершенный вид перфекционизма. Это функциональная форма перфекционизма. Та, которая не сведет с ума вас или окружающих вас людей.

И смею даже сказать, что это полезная форма перфекционизма.