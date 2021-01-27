Как избавиться от страха неизвестности

Весной 2020 года все мы наблюдали чудеса человеческой способности справляться с неопределенностью. Пандемия в самом начале породила у людей дикие представления о вирусе, медиках, политиках и своих странах. Люди отреагировали по-разному. Одни направили свою тревогу вовне, поэтому резко выросла преступность, по всему миру бушевали протесты. Другие, напротив, внутрь: так же резко выросло количество самоубийств и депрессии. Люди переживали, выгорали и сходили с ума. Кто-то пытался отвлекаться. Видеоигры, алкоголь, наркотики — все, что угодно, только бы «разрядить обстановку».

Кажется, пандемии почти идеально подходят для борьбы с величайшей психологической слабостью человечества: страхом перед неизвестностью.

Каждый раз, когда мы что-то делаем, не вполне понимая результат, мы идем на риск. И поскольку в жизни всегда есть некоторая неопределенность, всегда есть и риск. Важно уметь правильно взвесить его потенциальные плюсы и минусы. Если неопределенность кажется управляемой, мы сохраняем спокойствие и здравомыслие.

Когда мы не знаем, чем рискуем — когда неопределенность настолько велика, что подсчитать плюсы и минусы риска невозможно, — у нас в голове происходит короткое замыкание, и мы не знаем, что с собой делать. В таких ситуациях срабатывают животные инстинкты, и мы предполагаем худшее. Мы рассматриваем все свое непосредственное окружение как угрозу.

Страх перед неизвестностью может приводить к психическим заболеваниям, вызывать сильные переживания. Из-за него мы принимаем неправильные финансовые решения, плохо работаем и чувствуем себя несчастными. А когда этот страх распространяется по всей культуре, это приводит к появлению догматизма и авторитаризма. Когда общество коллективно боится неизвестного, люди будут подчиняться авторитету, а не раскачивать лодку.

Но уверенность — это иллюзия. В жизни ее мало, а может быть, и нет вовсе. Поэтому мы так стараемся упорядочить свою жизнь — составляем графики, формируем привычки и распорядки, следуем правилам. Но иногда это стремление к порядку заходит слишком далеко. Так, во время пандемии многие люди быстро придумали себе «уверенность» в том, что они знают, что происходит. Одни сочли вирус не более чем «тяжелым гриппом», другие же полагали, что мир вот-вот изменится навсегда, а то и вообще перестанет существовать! Теории заговора распространялись с поразительной скоростью и со временем становились все более и более нелепыми.

А правда была — и остается — в том, что мы просто не знаем, что, черт возьми, происходит.

Чтобы быть здоровыми и счастливыми, нужно найти золотую середину. Нужно признать, что в мире есть неопределенность, потому что она позволяет нам изменяться, учиться и адаптироваться к вызовам. Но в то же время нам нужна какая-то степень определенности, чтобы чувствовать безопасность и по крайней мере делать вид, будто мы знаем, что делаем. Вопрос в том, как обрести этот баланс.

Как жить с неопределенностью

Чтобы расти и процветать, нам нужна хоть какая-то терпимость к неопределенности. Так как же справляться с нею? Как противостоять страху неизвестности?

1. Спокойно относитесь к негативным эмоциям

Центральный постулат моей философии заключается в том, что чем больше мы избегаем негативных эмоций, тем больше они в какой-то момент выбивают нас из колеи.

Когда вы игнорируете свою злость, она накапливается, а потом взрывается в самый неподходящий момент.

Когда вы игнорируете обиду, которую испытываете к родителям, и притворяетесь, будто между вами все в порядке, эта рана продолжает гноиться и создает напряжение в ваших отношениях, которое может длиться годами, если не всю жизнь.

А игнорирование беспокойства и дискомфорта, которые вы испытываете перед лицом неопределенности, только усугубляет их.

Есть несколько интересных исследований, которые связывают использование мобильных телефонов с повышенной тревогой по поводу неопределенности. Пока нельзя говорить о причинно-следственной связи, но в этом есть что-то разумное. Ученые полагают, что когда вы убегаете от действительности, прячась в телефоне, ваша подверженность повседневной неопределенности снижается. Но когда у вас мало опыта в преодолении такой повседневной неопределенности, с каждым последующим случаем справиться намного труднее.

Можно провести аналогию с иммунитетом. Если бы вы никогда в жизни не сталкивались с инфекциями, ваша иммунная система не смогла бы с ними бороться, потому что она не умеет этого делать. Поэтому повысить устойчивость к неопределенности можно, если испытывать ее регулярно.

2. Вырабатывайте тщательные привычки и ритуалы

Справляться с неопределенностью намного проще, если вы проявляете волю в тех частях своей жизни, которые можете контролировать. Например, формирование привычек и распорядка в самых важных областях жизни может дать некоторую стабильность и уравновесить неуверенность, которую мы чувствуем.

Впрочем, стабильность — это не то же самое, что уверенность. Человек, группа или даже общество могут справиться с большой неопределенностью, что в конечном итоге сделает их более устойчивыми и стабильными. Но устойчивость и стабильность не гарантируют уверенности в этой устойчивости и стабильности.

Я бы сказал, что реальная польза от здоровых привычек в том, что они позволяют увидеть, что вы можете и не можете контролировать в своей жизни. А это, в свою очередь, позволяет чувствовать себя более комфортно в условиях неопределенности.

Например, практически все исследования показывают, что при создании и поддержании здоровых привычек сила воли человека гораздо менее важна, чем окружающая обстановка.

Вы не можете контролировать то, что вам хочется торта и мороженого, но вы можете контролировать свои покупки в продуктовом магазине. Если вы не купите нездоровую пищу и заполните холодильник только здоровой едой, у вас будет гораздо меньше шансов съесть торт и мороженое в неизбежные моменты слабости.

Этот неочевидный сдвиг в мышлении имеет огромное влияние: мы слабо контролируем свои чувства, но можем контролировать контекст, в котором они возникают. Так что постарайтесь создать для себя оптимальную обстановку. Как только вы перестроите мышление в этом направлении, вы начнете говорить себе: «Хорошо, я не могу контролировать X, но что я могу сделать, чтобы добиться наилучшего результата с большей вероятностью?»

Со временем вы начнете принимать неопределенность как еще одну часть жизни, потому что увидите, что «незнание» — это не тупик, что вы контролируете что-то, даже если не контролируете что-то другое.

Другой пример: я никогда не могу быть уверен, что буду на пике креативности, когда сажусь писать что-то.

Но я могу контролировать, что сяду и начну писать. Муза может посетить или не посетить меня, и это вне моего контроля.

Возможно, у меня будет только 30-40% вероятности создать что-то стоящее, но эта вероятность упадет до 0%, если я вообще не возьмусь за дело (я думаю, в этом можно не сомневаться).

Поэтому, когда у меня бывает дерьмовый день, я не слишком переживаю о неопределенности — о том, что я, возможно, никогда больше не напишу ничего стоящего, — потому что знаю: если я и дальше буду пытаться делать свою работу, со временем получится что-нибудь хорошее.

Кстати, о писательстве...

3. Занимайтесь креативными делами

Более терпимое отношение к неопределенности связано с более творческим подходом. Неясно, делает ли терпимость к неопределенности человека более креативным или креативность помогает лучше справляться с неопределенностью, но я полагаю, что это почти наверняка улица с двусторонним движением.

Когда вы создаете что-то новое — даже если это ново только для вас, — вы вынуждены столкнуться с неопределенностью, так как не знаете, что получится, как окружающие это воспримут, будет ли начинание удачным или нет.

Таким образом, более творческие люди, видимо, спокойнее относятся к неопределенности; но я бы сказал, что это работает и в обратном направлении: то, что они подвергают себя большей неопределенности, также делает их более креативными.

Я сталкиваюсь с неизвестностью каждый раз, когда сажусь писать. Это дает мне возможность ежедневно испытывать неопределенность.

Затем, когда моя задница оказывается на стуле и я пишу, я все глубже погружаюсь в неизвестное. Я говорю: «Хм, здесь есть что-то, чего я никогда не видел, не чувствовал, не испытывал. Интересно, каково это... », и я погружаюсь в это.

Именно в этой туманной неизвестной области в нашем сознании смешиваются и перемешиваются идеи, обнаруживаются связи между далекими друг от друга концепциями и происходит реальное творчество.

Каждая творческая работа начинается с вопроса о неизвестном и последующей попытки найти ответ.

Возможности, связанные с неизвестностью

Мы живем в странное время: сейчас у нас больше информации, чем когда-либо прежде, однако эта информация сбивает с толку и часто вызывает еще большую неопределенность.

Можно подумать, что возможность узнать, что угодно, приносит уверенность. Но проблема в том, что что бы вы ни узнали, всегда найдутся люди, которые скажут, что это неправда. Поэтому постоянная потребность избавляться от неопределенности, как ни странно, становится проблемой XXI века. Чем больше возможностей и чем выше скорость социальных перемен, тем больше возникает путаницы и неопределенности.

Вот почему сейчас как никогда важно научиться справляться со страхом перед неизвестностью и научиться быть терпимым к ней.