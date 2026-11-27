Після відкриття контрольованого експорту газ на внутрішньому нерегульованому ринку продовжував торгуватися приблизно вдвічі дешевше, ніж ресурс, який продавали за кордон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Асоціації газовидобувних компаній України (АГКУ).

Як зазначили в асоціації, у жовтні газ на внутрішньому ринку з поставкою наступного місяця коштував близько 19 500 грн за тисячу кубометрів без ПДВ, тоді як середньозважена ціна експортних продажів становила 42 298 грн. У листопаді відповідні показники становили близько 21 600 грн і 40 249 грн.

"Відтак ціни всередині країни для українських споживачів були в середньому у два рази нижчими", - наголосили в АГКУ.

При цьому український газ на експорт продавався в середньому приблизно на 10% дешевше за середньозважену ціну ф'ючерсних контрактів на нідерландському хабі TTF.

В Асоціації вважають, що активність торгів свідчить про інтерес європейських трейдерів до українського ресурсу.