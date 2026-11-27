Підземна інфраструктура матиме дедалі більше значення для забезпечення роботи військових і цивільних об’єктів в умовах російських ракетних та дронових атак, однак підземний формат не стане єдиним напрямом ведення бойових дій.
Як передає Укрінформ, про це заявив заступник командувача угруповання військ «Центр» підполковник Максим Жорін в інтерв’ю проєкту «Третя світова».
«Що стосується підземної роботи, то я думаю, що це перспектива майбутнього не тільки військових, але й цивільного середовища», - сказав Жорін.
Він пояснив, що Росія має можливості застосовувати значну кількість ракет і безпілотників для руйнування цілих районів та об’єктів інфраструктури. Підземна інфраструктура може використовуватися для забезпечення логістики, просування та підтримки військ.
Водночас Жорін наголосив, що підземна робота є лише одним із допоміжних напрямів, а не єдиним можливим форматом ведення війни.
«У війні підземна перспектива є, але вона є не абсолютно єдиною, вона є виключно як одна з допоміжних у плані реалізації і досягнення по логістиці, просуванню, підтримці військ», - зазначив він.
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