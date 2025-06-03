Таємні мільярди Альони Шевцової: як через iBox Bank відмивали гроші та переказували кошти до Росії

Її ім’я рідко потрапляло до новинних заголовків, однак її роль у багатомільярдних фінансових схемах більш ніж помітна. Українська бізнесвумен Альона Шевцова, до нещодавно – співвласниця iBox Bank, – опинилася у центрі масштабного розслідування kp.ua. Її звинувачують у відмиванні мільярдів гривень від нелегального бізнесу та у фінансуванні Росії. Чи правдиві підозри?

Гроші через термінали: як працювала схема

Згідно з розслідуванням Бюро економічної безпеки України (БЕБ), з 2021 року через терміналів iBox Шевцової незаконно проходили мільярди гривень. Найчастіше це були платежі для онлайн-казино, які поступали з фіктивних компаній, створених також Шевцовою. Самі онлайн-казино також були «тіньовими»: які функціонували без ліцензій і контролю з боку держави та не платили податки.

Ключовий елемент фінансової схеми – так званий «міскодинг» або фіктивні платежі. Клієнт начебто сплачує за мобільний зв’язок, комуналку чи інтернет-шопінг. Такі транзакції проходили непомітно, не викликаючи підозр у банківського нагляду. Насправді ж гроші йшли мережу терміналів iBox на зовсім інші рахунки – нелегальних казино.

За оцінками БЕБ, щороку схема приносила понад 2,5 млрд грн тіньового прибутку, а в загальному обсязі через компанії Альони Шевцової прокачали понад 5 мільярдів гривень. На цій підставі суд арештував двох топменеджерів iBox Bank.

Свого часу СБУ навіть підозрювала Альону Шевцову та менеджерів iBox Bank у відмиванні грошей від наркоторгівлі. Протизаконний обіг коштів через термінали банку, що знаходилися практично у кожному торговому центрі, значно полегшував життя криміналу.

МВФ б’є на сполох: до справи приєднався Нацбанк

Коли обсяги таких «поповнень рахунку» стали аномально великими, це помітили навіть за кордоном. У 2023 році Міжнародний валютний фонд (МВФ) офіційно звернувся до Національного банку України із запитом: чому банк, який не має повної банківської ліцензії, обробляє багатомільярдні обсяги грошових переказів, що вказувало на присутність кримінальної схеми?

Цей сигнал від міжнародного партнера України змусив НБУ провести перевірку, у результаті якої iBox Bank втратив ліцензію в березні 2023 року. Регулятор визнав — фінансові операції банку були непрозорими, а внутрішній комплаєнс не відповідав вимогам законодавства.

Гроші на російські картки

Ще більш тривожними стали факти, що з’явилися в рамках окремого кримінального провадження. Згідно з матеріалами слідства, iBox Bank обслуговував платформи, які дозволяли конвертацію криптовалюти в російські рублі, а також виведення коштів на картки російської платіжної системи “МІР”.

Це було прямим порушенням санкційного режиму, встановленого НБУ ще у 2022 році. А також не просто ризиком для національної безпеки, а фінансуванням країни агресорки, кажуть у правоохоронних органах. Також, є докази співпраці «Фінансова компанія ЛЕО», що належить Альоні Шевцовій, з російськими банками — серед них Промсвязьбанк, Сбербанк, Тінькофф та ВТБ. Проти «ФК ЛЕО» Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) запровадила санкції у 2023 році. А у 2024 санкції було запроваджено вже персонально проти Шевцової.

Ігрова залежність військових: ще один виклик для безпеки

Багато хто памятає новини про військових, які на тлі величезного стресу масово ставали залежними від інтернет казино. Нагадаємо, що військовослужбовець 59-ї бригади ЗСУ Павло Петриченко зареєстрував петицію щодо обмеження роботи онлайн-казино, зокрема доступу до них для військовослужбовців на час воєнного стану.

"Військові потрапляють в стресові умови, в тяжку ситуацію — війна, обстріли, бої. І телефон стає єдиною розрадою, швидким доступом до розваги, яка може викликати залежність. Ще й залазять в борги. Багато сімей з цим стикається", - говорив Павло Петриченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Ігрова залежність спустошувала гаманці військових і збагачувала незаконні інтернет казино і опосередковано Альону Шевцову, яка створила найбільшу схему з протизаконних фінансових потоків. Тож не дивно що петиція менш ніж за добу набрала необхідні 25 тисяч голосів, і Президент ухвалив відповідне рішення заборонити військовим доступ до онлайн-казино на період дії воєнного стану.

Чи то співпадіння, чи то було замовне вбивство, ми про це вже ніколи не дізнаємось. Але військовослужбовець 59-ї бригади Збройних сил України (ЗСУ) Павло Петриченко, що ініціював Петицію до Президента 15 квітня 2024 року, загинув на фронті.

Sends: британський фінтех із заплямованою репутацією

Попри серйозні звинувачення в Україні, британська компанія Шевцової Smartflow Payments Limited, що працює під брендом Sends, наразі все ще зберігає ліцензію від FCA (Financial Conduct Authority) і спокійно продовжує роботу.

Формально санкції РНБО не мають сили у юрисдикції Великої Британії. Однак експерти вважають, що репутаційний тиск може змусити FCA розпочати розслідування діяльності Sends.

Юрист-міжнародник Артем Коломієць пояснює: “Сама по собі британська реєстрація — не індульгенція. Якщо FCA дізнається, що директор компанії під санкціями за відмивання коштів і допомогу РФ, питання про відкликання ліцензії — лише справа часу.”

Замовчування і звинувачування інших як стратегія захисту

Публічно Альона Шевцова єдиний раз прокоментувала санкції проти неї з боку РНБО: нібито це все спроба захопити її бізнес. «Я геть не розумію, за що проти мене були застосовані санкції. Я патріот своєї країни не на словах, а на ділі підтримувала наших захисників, починаючи з 24 лютого 2022, і робила все для створення надійного тилу, платила податки, розвивала бізнес», заявляла Шевцова на своїй FB сторінці. Всі ж звинувачення у кримінальній діяльності вона не коментує.

Однак згідно з розслідуваннями вітчизняних та зарубіжних медіа, БЕБ, Шевцова неодноразово фігурувала у схемах з фіктивними транзакціями, офшорними компаніями та готівковими потоками, що мають ознаки злочинної діяльності. При цьому, у відкритих джерелах її британська компанія Sends продовжує декларувати “відповідність британському законодавству” та “відсутність зв’язку з українськими справами”.

Справа Альони Шевцової — це не просто історія про великі гроші і тіньові схеми. Це історія про те, як одна особа могла роками зловживати фінансовими інструментами, обходити регуляторів, співпрацювати з ворожою державою — і при цьому залишатися безкарною.

Чи стане цей кейс прикладом очищення фінансового сектору і сигналом для міжнародних партнерів України? Час покаже. А ми будемо стежити за розвитком подій.