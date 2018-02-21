Порошенко договорился с заместителем Госдепа продлить санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко встретился с заместителем Государственного секретаря США Джоном Салливаном. Стороны договорились продолжить санкционную политику против России, передает прес-служба главы государства.

«Сторонами была подтверждена необходимость продолжения скоординированной политики санкций в отношении РФ до полного выполнения ею минских договоренностей, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включительно с Крымом», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ходе встречи был обсужден безопасную ситуацию на Донбассе, а также необходимые дальнейшие шаги в рамках мирного урегулирования. В частности, стороны обменялись мнениями по вопросу размещения эффективной миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Кроме того, собеседники затронули вопросы реализации программы реформ в Украине, в частности в рамках продолжения сотрудничества Украины с МВФ.

«В частности, была отмечена важность принятия законопроектов о создании антикоррупционного суда и о национальной безопасности Украины... Президент подчеркнул, что Украина направляет усилия на урегулирование ситуации на Донбассе политико-дипломатическими методами на основе минских договоренностей. В этом контексте была отдельно отмечена важность принятия закона о реинтеграции», — сообщает пресс-служба.

Напомним, ранее сообщалось, что в Государственном департаменте США убытки оборонного сектора России от санкций оценили в 3 млрд долларов.

Отметим, что 20 февраля 2018 года Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Документом предусматривается, что Россия признается оккупантом, расширяются полномочия по применению Вооруженных сил в мирное время, от АТО будет переход к «вооруженной помощи» РФ, создается новая военная вертикаль, которая получает полномочия, похожие на те, которые предоставляются при введении военного положения, разрешается перемещать товары через линию разграничения.