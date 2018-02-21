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Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса
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Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

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Порошенко договорился с заместителем Госдепа продлить санкции против России

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Порошенко договорился с заместителем Госдепа продлить санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко встретился с заместителем Государственного секретаря США Джоном Салливаном. Стороны договорились продолжить санкционную политику против России, передает прес-служба главы государства.

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«Сторонами была подтверждена необходимость продолжения скоординированной политики санкций в отношении РФ до полного выполнения ею минских договоренностей, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включительно с Крымом», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ходе встречи был обсужден безопасную ситуацию на Донбассе, а также необходимые дальнейшие шаги в рамках мирного урегулирования. В частности, стороны обменялись мнениями по вопросу размещения эффективной миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Кроме того, собеседники затронули вопросы реализации программы реформ в Украине, в частности в рамках продолжения сотрудничества Украины с МВФ.

«В частности, была отмечена важность принятия законопроектов о создании антикоррупционного суда и о национальной безопасности Украины... Президент подчеркнул, что Украина направляет усилия на урегулирование ситуации на Донбассе политико-дипломатическими методами на основе минских договоренностей. В этом контексте была отдельно отмечена важность принятия закона о реинтеграции», — сообщает пресс-служба.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Государственном департаменте США убытки оборонного сектора России от санкций оценили в 3 млрд долларов.

Отметим, что 20 февраля 2018 года Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Документом предусматривается, что Россия признается оккупантом, расширяются полномочия по применению Вооруженных сил в мирное время, от АТО будет переход к «вооруженной помощи» РФ, создается новая военная вертикаль, которая получает полномочия, похожие на те, которые предоставляются при введении военного положения, разрешается перемещать товары через линию разграничения.

Россия, США, Петр Порошенко, санкции, Украина, Госдепартамент США, Джон Салливан
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