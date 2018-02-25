В Киеве осквернили могилу Леси Украинки

В Киеве осквернили могилу украинской поэтессы Леси Украинки. Вандалы украли с памятника бронзовые гирлянды. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский, передает УНН.

«25 февраля — день рождения Леси Украинки. Накануне, как и в предыдущие годы, к ее могиле на Байковом кладбище пришли писатели, работники Публичной библиотеки имени Леси Украинки, поклонники Лесиного таланта.

И буквально остолбенели, увидев разоренный памятник великой поэтессе — от величественных бронзовых гирлянд, которые со всех сторон украшали памятник, остались лишь металлические штыри. Какая мерзость сделала это? .. Чья рука осквернила память гениальной Леси?» — написал Сидоржевский.

Председатель союза добавил, что писатели уже готовят заявление в полицию, а также будут просить Министерство культуры восстановить памятник.