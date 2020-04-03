В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

Власти района Прага-6 реализовали постановление от 12 сентября 2019 года и демонтировали в пятницу памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который был установлен на территории данного района, сообщил журналистам староста района чешской столицы Ондржей Коларж.

«Сегодняшнее снятие бронзового памятника маршалу Коневу с пьедестала на площади Интербригады является последним тоном в этюде, который разыгрался в этом районе в 1980 году (год установки памятника). Его эхо далее будет резонировать в музее, посвященном событиям XX века в Чехословакии и таким образом будет способствовать объективному объяснению нашей недавней истории», — заявил Коларж.

Член руководства муниципалитета Праги Гана Марванова подтвердила журналистам, что вышеупомянутый музей заключил долговременное соглашение с властями района Прага-6 о передаче ему в коллекцию памятника маршалу Коневу.

В свою очередь Йиржи Овчачек, пресс-секретарь президента Чехии Милоша Земана, осудил действия районных властей Праги-6.

«У чешских политических экстремистов сегодня большой день, они празднуют. В тяжелое время (борьбы с COVID-19) высокомерные и ненавидящие решили покрыть позором нашу страну. Устраняют памятник маршалу Коневу, освободителю Освенцима и Чехословакии от немецких нацистов. Они забывают, опоенные чувством победы над памятником, что тот, кто распространяет зло, сам от него падет и окажется в бесконечной темноте», — написал Овчачек в Twitter.