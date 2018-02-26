S&P избавил Россию от «мусорного» рейтинга

S&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг Российской Федерации впервые с 2006 года, вернув страну в инвестиционную категорию после трех лет на «мусорном» уровне, пишет Bloomberg.

Суверенный рейтинг был повышен до «BBB-» с «BB+» со стабильным прогнозом, говорится в опубликованном сообщении S&P.

Теперь он находится на одном уровне с рейтингами Казахстана, Болгарии и Индонезии.

«Повышение рейтингов отражает достаточно длительный период проведения взвешенной экономической политики, что позволило российской экономике приспособиться к снижению цен на сырьевые товары и международным санкциям», — говорится в сообщении S&P.

Решение S&P дает России второй рейтинг инвестиционного уровня, что может вызвать приток более 2 миллиардов долларов со стороны фондов, ориентирующихся на основные индексы евробондов развивающихся стран, прогнозирует Societe Generale SA.

Moody’s Investors Service, оценивающее рейтинг РФ на одну ступень ниже инвестиционного уровня, заложило основу для выхода страны из «мусорной» категории в ближайшие 12-18 месяцев, улучшив прогноз до «позитивного» в январе.

S&P и Moody’s понизили Россию до неинвестиционного уровня в 2015 году на фоне обвала цен на нефть и международных санкций, спровоцировавших рецессию в экономике.

Хотя инвесторы предсказывали, что повышение рейтинга РФ — всего лишь вопрос времени, лишь немногие ожидали, что это произойдет так скоро.

Власти РФ продемонстрировали приверженность консервативной макроэкономической политике и ненаращиванию бюджетных расходов, что снизило среднесрочные риски ухудшения бюджетных показателей, говорится в сообщении S&P.

Доходность долларовых еврооблигаций РФ с погашением в 2028 году по итогам торгов в пятницу снизилась на 3,5 базисного пункта до 4,32%