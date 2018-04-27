Прокуратура направила в суд обвинение в госизмене против двоих экс-депутатов из Крыма

Прокуратура АР Крым направила в суд обвинительные акты против двоих экс-депутатов из Крыма за совершение государственной измены. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.
«Прокуратурой Автономной Республики Крым по результатам проведенного специального предварительного расследования направлены в суд обвинительные акты в отношении бывшего депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым и депутата Севастопольского городского совета, которые обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе расследования уголовного производства получены неопровержимые доказательства того, что «в марте-апреле 2014 года депутаты оказывали помощь и способствовали оккупации Крыма».
Напомним, Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Крым объявлен временно оккупированной территорией. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».
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