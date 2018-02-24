В Крыму «прокуратура» взялась за участников Украинского культурного центра

Подконтрольная Кремлю «прокуратура Крыма» вызвала для проверки участников Украинского культурного центра.

Об этом на заседании «Крымской солидарности» в субботу рассказала участница центра Ольга Павленко, сообщил Крым.Реалии корреспондент Радио Свобода.

Кроме того, «прокуратура» пришла с проверкой в библиотеку Симферополя, где активисты проводили свои мероприятия.

«Сотрудники прокуратуры проверяют библиотеку, где мы занимались вышиванием. Представьте, только вышиванием!», — отметила Павленко.

Активисты также рассказали, что типографии отказываются печатать газету, которую издает Украинский культурный центр, ссылаясь на письма от правоохранительных органов России, где газета «Кримський терен» на украинском языке называется «экстремистским материалом».

Как сообщалось, активисты Украинского культурного центра в Крыму 26 августа 2017 года презентовали первый экспериментальный выпуск издания «Кримський Терен» на украинском и русском языках.

В первом выпуске была опубликована инструкция для вступления в вузы материковой Украины, материал о блокировке интернет-СМИ в Крыму, фрагменты последнего слова крымского политзаключенного Владимира Балуха, а также историческое исследование Леонида Кузьмина об украинских землях.